Doi părinți și-au ucis fiica de 5 ani, apoi s-au sinucis cu aceeași armă pe care o dețineau legal. Anchetatorii au găsit și un bilet de adio tulburător. În el scria: "nu mai facem față!". Cei doi părinți ajunseseră la capătul puterilor - fiica lor suferea de un handicap grav și nu o mai puteau îngriji, în ciuda sprijinului pe care îl primeau de la serviciile sociale.

Tragedia a avut loc la periferia estică a Romei, în cartierul Pietralata.

Neliniștite de faptul că nu reușeau să ia legătura cu cei din familie, rudele au sunat la 112. În casă, polițiștii au găsit o scenă greu de privit. Trupurile celor doi părinți, Luca și Valentina, erau întinse pe jos, în dormitor, lângă cel al Biancăi, fetița lor în vârstă de doar 5 ani. În aceeași cameră a fost găsit mort câinele familiei, împușcat și el. Vestea a șocat întreaga comunitate.

"Fetița asta era o comoară pentru ei. Îi vedeam pe stradă, făceau plimbări cu fata lor mică", spun localnicii.

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În spatele aparențelor, se derula însă o adevărată dramă. Fetița suferea de un handicap fizic grav încă de la naștere. Mama își dăduse demisia ca să aibă grijă de ea, iar cuplul primise și ajutorul serviciilor sociale.

Izolarea și dificultățile zilnice au fost prea mult pentru cei doi părinți, care au lăsat în urmă un bilet de adio dureros: "Nu mai facem față singuri!".

"În fiecare dimineață ne salutam. Erau mereu liniștiți, mereu ... Nu îți vine să crezi că s-a întâmplat așa ceva!", povestește o cunoștință a familiei.

În ciuda faptului că toate casele sunt apropiate, nimeni în cartier nu a auzit focurile de armă.

Localnic: "Eu locuiesc în casa aceea, de partea cealaltă."

Reporter: "Și nu ați auzit nimic?"

Localnic: "Nu, niciodată!"

Anchetatorii au descoperit că arma de foc folosită era deținută în mod legal. Ei mai trebuie acum să afle care dintre părinți și-a asumat rolul de a apăsa pe trăgaci.