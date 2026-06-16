Marile conflicte globale au monopolizat agenda la summitul G7. În Franţa, Donald Trump i-a informat pe ceilalţi lideri mondiali despre termenii acordului de pace cu Iranul. A profitat de ocazie să ameninţe, fără perdea, Republica Islamică dacă va încerca să obţină arme nucleare.

În Franţa, Donald Trump a fost întâmpinat de Emmanuel Macron şi de soţia lui, iar presa a observat că liderul de la Casa Albă a ţinut-o de mână de mai multe ori pe Brigitte Macron. Când au trecut la treburi serioase, cei doi preşedinţi au discutat despre redeschiderea Strâmtorii Ormuz. "Suntem pregătiţi să trimitem nave specializate în depistarea minelor, care ar putea participa la misiuni de supraveghere. În cel mult 48 de ore, putem desfăşura şi fregate, iar în două-trei zile putem trimite portavionul împreună cu întregul grup naval care îl însoţeşte", a declarat Emmanuel Macron, preşedintele Franţei.

Lui Trump i s-a cerut să organizeze o întâlnire între Zelenski şi Putin

"Nu cred că vom avea nevoie de prea mult ajutor, dar nu cred că ar fi o idee rea să avem una sau două nave aici, din câteva ţări", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA. Astăzi, petrolierele iraniene au avut drum liber, semn că blocada americană a fost ridicată şi traficul revine la normal. Înţelegerea este însă pusă în pericol de atacurile Israelului în Liban, împotriva grupării Hezbololah. "Nu sunt mulțumit de modul în care Israelul s-a comportat cu Libanul și cu Hezbollah. Ar fi trebuit să poată face treaba mai repede. Și nu trebuie să dărâmi un bloc de apartamente de fiecare dată când cauți pe cineva. Sincer, singurul lucru care contează cu adevărat pentru mine este că Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară. Dacă o vor face, iadul se va abate peste ei", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA.

Articolul continuă după reclamă

La discuţii a fost prezent şi Volodimir Zelenski, care i-a propus lui Donald Trump să producă sisteme de apărare antiaeriană Patriot în Ucraina. Ceilalţi şefi de state şi guverne i-au cerut liderului de la Casa Albă să organizeze o întâlnire între Zelenski şi Vladimir Putin cât mai curând, după ce preşedintele rus a refuzat să participe la G7. "Putem să ne întâlnim în Elveţia, în Turcia, într-una dintre ţările din Orientul Mijlociu. Să încercăm să organizăm întâlnirea înainte de iarnă!", a declarat Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei. "Dacă Zelenski este gata să vorbească responsabil și serios, atunci poate veni oricând la Moscova, unde va fi primit", a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Pe lângă discuţiile despre problemele mondiale, a fost timp şi de socializare. Pe reţelele de socializare, fiecare primire a unui lider a fost marcată cu câte o melodie celebră din ţara acestuia. În paralel cu discuţiile, în staţiunea Evian au avut loc şi proteste ale activiştilor care au atras atenţia că 80% din populaţia din Gaza nu are acces la apă potabilă.