Trump s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski, la summitul G7: "Rusia trebuie să încheie un acord"

Donald Trump s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski la summitul G7 din Franța. La masa summitului, liderul din Ucraina a stat în stânga lui Emmanuel Macron, în timp ce liderul de la Casa Albă a stat la dreapta. Președintele SUA a spus că Rusia trebuie să încheie o înțelegere cu Ucraina, pentru că "a pierdut un număr uriaş de oameni, iar Ucraina la fel". În același timp, statele G7 au convenit să intensifice presiunea asupra Rusiei în sectorul energetic, pentru a pune capăt conflictului din Ucraina, a relatat AFP, citând o sursă diplomatică franceză.

Donald Trump s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski, la summitul G7, 16 iunie 2026 - x.com / Volodimir Zelenski

Donald Trump a confirmat că a avut "o întâlnire foarte bună" cu Volodimir Zelenski în marja summitului G7 de la Evian-les-Bains și a precizat că se va întâlni din nou cu acesta mai târziu, tot azi.

Nu este clar dacă a fost vorba de o întâlnire bilaterală sau de un pull aside, adică o scurtă discuție informală, aşa cum sugerează imaginiile postate de Zelenski. Oficial, nu au fost anunțate întâlniri programate între președinții Ucrainei și SUA în cadrul summitului G7.

"Rusia trebuie să încheie un acord. Rusia a pierdut un număr uriaș de oameni, la fel și Ucraina", a spus Trump în timpul întâlnirii bilaterale cu emirul Qatarului.

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Apoi a adăugat că "mă voi întâlni din nou cu el mai târziu astăzi", referindu-se, cel mai probabil, potrivit presei ucrainene, la o nouă întâlnire cu Volodimir Zelenski.

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Și Macron a avut o scurtă întâlnire bilaterală cu Zelenski înaintea principalei sesiuni a summitului G7.

În acelaşi timp, AFP a dezvăluit că membrii G7 au fost de acord să intensifice presiunea asupra Rusiei prin "sancțiuni privind gazul și petrolul".

Summitul G7 are loc în Franța în perioada 15-17 iunie. Liderii Franței, Marii Britanii, Canadei, Germaniei, Italiei, Japoniei, SUA, precum și ai Uniunii Europene, discută despre războaiele din Orientul Mijlociu și din Ucraina.

Potrivit Bloomberg, liderii statelor UE intenționează să abordeze subiectul negocierilor cu Rusia în cadrul întâlnirii cu Donald Trump.

Kremlinul a anunțat pe 14 iunie că Trump i-a promis președintelui rus Vladimir Putin, în timpul unei discuții telefonice, că "va influența atât partenerii noștri europeni, cât și Kievul".

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