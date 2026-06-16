Discuție privată între Zelenski și Macron, surprinsă cu un microfon deschis. Ce au vorbit despre Trump

Televiziunile franceze au reușit să surprindă, cu un microfon deschis, o discuție privată între Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron, la sosirea sa la Evian-les-Bains, la summitul liderilor G7 de azi. Liderul francez l-a întâmpinat pe Zelenski și l-a îndemnat să rămână mai mult la summit. Preşedintele ucrainean i-a povestit că trebuie să se întoarcă la Bruxelles. Apoi, Macron l-a întrebat dacă are programată o întâlnire tete-a-tete cu Donald Trump, iar Zelenski pare să fi spus că nu. Dându-și seama că microfoanele sunt pornite, amândoi au coborât tonul.

Volodimir Zelenski primit de Emmanuel Macron la sosirea la Evian-les-Bains, la summitul liderilor G7 - X.com / BFMTV

Președintele francez Emmanuel Macron l-a întâmpinat cu o îmbrățișare pe liderul ucrainean la summitul liderilor G7 de marți. Televiziunile franceze au reușit să surprindă apoi, cu un microfon deschis, o discuție privată între cei doi, în care Macron îi spune cum să gestioneze relația cu președintele american Donald Trump.

În timp ce cei doi şefi de stat mergeau pe aleile de la superbul Hotel Royal, situat în stațiunea Evian, pe malul Lacului Geneva, Macron l-a întrebat ce face, când a ajuns și cât stă la summit. Liderul francez l-a îndemnat pe Zelenski să rămână mai mult în Franța, dar președintele Ucrainei i-a răspuns că "trebuie să meargă la Bruxelles pe 18", data unui summit al Consiliului European axat pe aderarea Ucrainei la UE.

Apoi, Macron îl întreabă pe Zelenski dacă are o întâlnire bilaterală cu Trump. Răspunsul lui Zelenski nu se aude clar, dar pare a spune că nu. După ce și-au dat seama că microfoanele sunt pornite, ambii au coborât tonul. Ulterior, Trump a anunțat o întâlnire tete-a-tete neprogramată cu Zelenski.

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Separat, Macron a fost surprins spunând că propria sa întâlnire cu Trump a fost una "dificilă".

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Liderii europeni se coordonează și își gestionează atent relațiile cu Trump, mai ales când vine vorba despre Ucraina, a explicat Politico.

Primirea călduroasă de care a avut parte Zelenski contrastează puternic cu cea rezervată lui Trump luni. În loc să fie întâmpinat, așa cum era planificat, de Macron pe covorul roșu, Trump a fost primit de șeful de protocol al Palatului Elysee.

Președinția franceză nu a oferit o explicație oficială, dar, potrivit unei surse apropiate președintelui francez, la sosirea lui Trump, Macron se afla într-o întâlnire bilaterală cu președintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva.

Macron și soția sa, Brigitte, l-au întâmpinat pe Trump azi la sosirea acestuia la reuniune. Trump a părăsit mai devreme summitul G7 de anul trecut din Canada pentru a gestiona conflictul dintre Iran și Israel, astfel că acum presiunea este pe Macron să îl mențină implicat pe președintele american, adică să nu plece din nou înainte de finalul reuniunii.

Ca să se asigure de asta, președintele francez l-a invitat pe Trump la cină miercuri seară, la Palatul Versailles, pentru a marca 250 de ani de la fondarea Statelor Unite.

Unii oficiali europeni sunt însă îngrijorați că, după ce a încheiat un acord cu Iranul, Trump ar putea încerca să preia din nou controlul negocierilor de pace privind Ucraina. Ei se tem că Trump va lăsa Europa pe margine și va deraia strategia de a pune presiune pe Rusia și de a sprijini pe deplin Ucraina.