Dezechilibrele lumii se discută zilele acestea în Franţa, la summitul G7. Agenda celor mai mari şapte economii ale lumii este însă dată peste cap de acordul dintre Washington şi Teheran. Gazda Emmanuel Macron speră ca înţelegerea să se concretizeze cât mai rapid. În joc este redeschiderea Strâmtorii Ormuz şi reluarea traficului maritim, pe o cale cât se poate de paşnică. Prezent la reuniune e şi Donald Trump.

La doar câteva ore după ce a anunţat pacea cu Iranul, Donald Trump a fost întâmpinat la Evian de Emmanuel Macron şi de Prima Doamnă a Franţei. Înainte de discuţiile oficiale, imaginile protocolare au atras atenţia tuturor, mai ales după strângerea de mâini neobişnuit de lungă între preşedintele american şi Brigitte Macron. A urmat apoi o întrevedere cu uşile închise. Macron i-a promis lui Trump că va face tot posibilul să se asigure că nu va mai fi percepută nicio taxă de trecere prin strâmtoarea Ormuz.

"Suntem pregătiţi să trimitem nave specializate în depistarea minelor, care ar putea participa la misiuni de supraveghere. În cel mult 48 de ore, putem desfăşura şi fregate, iar în două-trei zile putem trimite portavionul împreună cu întregul grup naval care îl însoţeşte", a afirmat Emmanuel Macron, preşedintele Franţei.

"Nu cred că vom avea nevoie de prea mult ajutor, dar nu cred că ar fi o idee rea să avem una sau două nave aici, din câteva ţări", a spus Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.

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Liderul de la Casa Albă ar putea merge şi el vineri la Geneva - la ceremonia de semnare a acordului de pace - alături de JD Vance.

Reporter: Acordul (n.r. cu Iranul) prevede vreo ridicare a sancţiunilor împotriva Iranului?

Donald Trump: Nu, nu prevede. Dacă fac ceea ce trebuie să facă, atunci asta va începe să aibă efect.

Putin, chemat la masa liderilor G7 de Zelenski

Pe agenda discuţiilor s-a mai aflat şi războiul din Ucraina. În curând prezent şi el la summit, Zelenski l-a chemat la G7 pe Putin. Liderul de la Kremlin nu a răspuns însă invitaţiei. În ciuda refuzului, preşedintele ucrainean a fost aseară pus pe glume.

"Cred că vom merge cu maşina (n.r. la Evian). Cred că preşedintele Trump a luat toate elicopterele", a spus Zelenski.

La Evian, măsurile de securitate sunt fără precedent. Mica staţiune de pe malul Lacului Leman este sigilată. Peste 12.000 de membri ai forţelor de ordine au fost mobilizaţi, în timp ce frontiera franco-elveţiană este păzită permanent de patrule, aeronave şi nave militare. Discuţiile continuă şi astăzi.