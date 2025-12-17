Video Lady Gaga a oprit temporar concertul din Sydney după ce un dansator a căzut de pe scenă
Emoţii mari pentru Lady Gaga şi echipa sa de colaboratori. Unul dintre dansatori a alunecat şi a căzut de pe scenă în timpul showului desfăşurat la Sydney. Artista a cerut oprirea imediată a concertului pentru a se asigura că balerinul său este în afara oricărui pericol.
Lady Gaga interpreta Garden of Eden când dansatorul a ieşit din decor din cauza apei de pe scenă şi a căzut peste fanii din primele rânduri. Artista a alergat spre locul incidentului şi, cu mâna ridicată, a cerut oprirea showului.
Luminile s-au stins iar muzica s-a oprit până când dansatorul a revenit pe scenă. Michael Dameski a fost îmbrăţişat de cântăreaţă, care a solicitat apoi echipei să schimbe pantofii cu unii cu o aderenţă mai bună pentru ploaie. Concertul face parte din seria "Mayhem Ball", un turneu de promovare pentru al șaptelea album solo pop, care a primit opt nominalizări la premiile Grammy.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰