Trump anunţă că impune Venezuelei o blocadă totală care vizează petrolierele sancționate

Donald Trump a anunţat marţi o "blocadă totală" împotriva petrolierelor sub sancţiuni care se deplasează spre sau pleacă din Venezuela, întărind presiunea economică asupra Caracasului în plină criză între cele două ţări.

"Astăzi, am ordonat o blocadă totală şi completă asupra petrolierelor sancţionate care intră şi care ies din Venezuela", a scris Trump pe reţeaua sa Truth Social. Guvernul preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro foloseşte petrolul pentru a finanţa "narcoterorismul, traficul de fiinţe umane, crimele şi răpirile", şi-a justificat Trump decizia, reluând retorica sa obişnuită.

Cum răspunde Venezuela

În mesajul său, el a mai afirmat că "regimul venezuelean a fost desemnat organizaţie teroristă internaţională" de administraţia sa. Venezuela a răspuns calificând drept o "ameninţare grotescă" acest anunţ. "Preşedintele SUA încearcă să impună de manieră absolut iraţională o pretinsă blocadă navală militară Venezuelei în scopul de fura bogăţiile care aparţin patriei noastre", a afirmat guvernul venezuelean într-un comunicat.

Administraţia Trump îl acuză pe Nicolas Maduro că este în fruntea unei reţele ample de trafic de droguri. Acesta respinge categoric acuzaţiile, afirmând că Washingtonul încearcă să-l înlăture de la putere pentru a pune mâna pe petrolul venezuelean, principala resursă a ţării sale.

SUA au desfăşurat între timp în această vară un important dispozitiv militar în Caraibe şi au bombardat ambarcaţiuni provenind din Venezuela în numele luptei împotriva traficului de droguri, operaţiuni a căror legalitate este pus sub semnul îndoielii de experţi. "Venezuela este în întregime încercuită de cea mai mare armada adunată vreodată în istoria Americii de Sud", a afirmat Donald Trump.

Desfăşurarea americană "nu va face decât să crească, iar şocul pe care îl vor suferi va fi fără precedent - până când predau SUA petrolul, pământurile şi alte active pe care ni le-au furat în trecut", a adăugat preşedintele american, care a fost mereu vag asupra posibilităţile unei intervenţii terestre pe teritoriul venezuelean.

Donald Trump nu şi-a dezvoltat acuzaţiile de furt de petrol şi de pământuri. În anii 1970, Venezuela şi-a naţionalizat industria petrolieră, iar sub preşedinţia lui Hugo Chavez (1999-2013), companiile "majore" străine au fost obligate, pentru a rămâne în ţară, să accepte parteneriate în care compania de stat PDVSA deţinea capitalul social majoritar.

Compania americană Chevron, care continuă să lucreze în Venezuela beneficiind de o dispensă de la sancţiuni, a precizat marţi că operaţiunile sale "continuă fără întrerupere şi cu deplina respectare a legilor".

Înăsprirea politicii americane împotriva regimului de la Caracas a fost salutată de opozanta venezueleană Maria Corina Machado, laureată a premiului Nobel pentru pace 2025, care a lansat un apel în acest weekend către Washington, pe canalul american CBS, să exercite mai multă presiune pentru ca "Maduro să înţeleagă că trebuie să plece".

Petrolul venezuelean, supus unui embargo american din 2019

Supus unui embargo american din 2019, petrolul venezuelean s-a scurs pe piaţa neagă la preţuri mult mai scăzute, îndreptându-se în special spre China. Săptămâna trecută, forţele americane au confiscat în Marea Caraibelor un petrolier cu destinaţia Cuba, Skipper. Nava transporta între un milion şi două milioane de barili de ţiţei venezuelean, potrivit unor surse, la o valoare între 50 şi 100 de milioane de dolari.

Potrivit Washingtonului, nava era sub sancţiuni americane din 2022 pentru presupuse legături cu corpul Gardienilor Revoluţiei islamice iraniene şi Hezbollahul libanez. Potrivit Casei Albe, SUA intenţionează "să confişte petrolul" de pe Skipper, recunoscând totuşi că asta ridică probleme juridice.

Anunţul blocadei lui Donald Trump intervine în contextul în care miniştrii americani ai apărării şi ai afacerilor externe au apărat marţi în Congres loviturile asupra unor ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri în Caraibe.

De la începutul lui septembrie, preşedintele american a ordonat lovituri asupra a cel puţin 26 de nave în Caraibe sau în estul Pacificului, care au provocat moartea a cel puţin 95 de persoane, fără a furniza niciodată dovezi privind implicarea lor în traficul de droguri. Subiectul a provocat vii dezbateri la Washington şi în special o operaţiune de la începutul lui septembrie în cursul căreia armata a tras două salve, cea de a doua vizând doi supravieţuitori pe o navă aflată deja în flăcări.

