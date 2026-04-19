Lavrov: "NATO nu este în cea mai bună formă a sa. Nu ne amestecăm în treburile lor interne"

Alianţa Nord-Atlantică nu este în prezent în cea mai bună formă a sa, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, în cadrul Forumului Diplomatic de la Antalya.

"NATO nu este în cea mai bună formă a sa şi probabil că toţi putem recunoaşte acest lucru. Nu ne amestecăm în treburile interne ale NATO. Nu ne amestecăm în afacerile interne ale alianței, nu ne plimbăm pe teritoriul statelor membre – nici ambasadorii noștri, nici ceilalți reprezentanți ai noștri, care în circumstanțele actuale se află în țări europene membre NATO", a spus el, conform monitorizării publicată de Ministerul Afacerilor Externe din Rusia.

Potrivit lui Lavrov, Rusia nu imită comportamentul blocului care şi-a trimis emisari să îndemne alte state să rupă relaţiile cu Moscova.

"Nu facem ceea ce Occidentul şi americanii fac de mult timp <…> şi continuă să facă, la fel şi europenii, atunci când călătoresc în ţările noastre vecine, ţările care făceau parte din acelaşi imperiu, din Uniunea Sovietică, alături de noi şi care sunt aliaţii Rusiei în cadrul unei serii de acorduri în domeniile economiei, apărării, securităţii, aplicării legii, vamelor şi aşa mai departe”, a continuat şeful diplomaţiei ruse. „Ştim cu toţii că colegii noştri americani şi cei de la Bruxelles şi din alte capitale au vizitat Asia Centrală <…> prezentând unele proiecte care contravin în mod clar acelor scheme şi acelor norme care, să zicem, există în Uniunea Economică Eurasiatică sau în Comunitatea Statelor Independente", a explicat el.

