Premierul Rumen Radev a declarat că Bulgaria nu este în prezent în măsură să distrugă dronele care operează în Marea Neagră, din cauza unor limitări tehnico-militare, adăugând că ţara sa colaborează cu aliaţii pentru intensificarea patrulelor aeriene în regiune, informează Novinite. Opoziţia a cerut convocarea Consiliului Consultativ pentru Securitate Naţională, însă preşedinta Iliana Iorova nu consideră necesară o astfel de reuniune.

"Şi eu mi-aş dori să distrugem dronele, dar, în acest moment, acest lucru nu este posibil, din motive pur tehnico-militare", a declarat Radev la conferinţa "Marea Neagră 2026: Orientul mai apropiat", organizată la Sofia de Institutul pentru Economie şi Relaţii Internaţionale şi Fundaţia Friedrich Ebert – Bulgaria.

El a explicat că echipamentele existente pe litoralul bulgăresc fac extrem de dificilă detectarea atacurilor cu drone. Până în prezent, Bulgaria a beneficiat ocazional de sprijinul aliaţilor, în principal prin intermediul avioanelor de patrulare care monitorizează Marea Neagră, şi negociază creşterea frecvenţei zborurilor pentru îmbunătăţirea supravegherii eventualelor ameninţări.

"În Bulgaria avem mulţi politicieni care gândesc asemenea adepţilor teoriei Pământului plat. Pentru ei, Pământul nu este rotund; ei cred că un singur radar amplasat pe litoralul Mării Negre ar putea detecta o dronă care zboară la joasă altitudine, la 100 de kilometri distanţă -- ca să nu mai vorbim despre o dronă navală, care are un profil foarte redus şi o suprafaţă reflectorizantă minimă. Ei bine, aşa ceva pur şi simplu nu este posibil. Nu a fost construit niciodată un asemenea radar", a declarat premierul.

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Val de atacuri asupra navelor în Marea Neagră

Afirmaţiile sale intervin după cel mai recent atac asupra navelor comerciale din apropierea Bulgariei. Marţi, o altă navă a fost lovită de patru drone navale în Marea Neagră, acesta fiind al şaptelea atac consecutiv asupra unei nave comerciale în zona economică exclusivă a Bulgariei de la începutul lunii octombrie.

Guvernul condus de Radev nu i-a identificat pe autorii atacurilor. Premierul s-a limitat să afirme că este logic să se presupună că aceştia sunt ruşi.

Opoziţia cere convocarea Consiliului Consultativ pentru Securitate Naţională (CCNS) Miercuri, liderul GERB, Boiko Borisov, a criticat autorităţile pentru că nu au reuşit să identifice autorii atacurilor. "Am devenit, practic, un stat al piraţilor, iar piraţii îşi fac de cap pentru că guvernul nu îndrăzneşte să îi identifice", a declarat Borisov.

Întrebat ce ar face în privinţa dronelor dacă s-ar afla la putere, liderul GERB a răspuns: "Le-aş distruge. Aş mobiliza forţele aeriene, aş mobiliza sistemele de apărare". GERB şi Bulgaria Democratică (DB) au cerut convocarea Consiliului Consultativ pentru Securitate Naţională (CCNS), ca reacţie la atacuri.

Ministrul Apărării, Dimitar Stoianov, a declarat miercuri că o asemenea reuniune nu este necesară, argumentând că atacurile vor continua indiferent dacă autorităţile convoacă sau nu Consiliul.

El a afirmat, de asemenea, că identitatea operatorilor dronelor este irelevantă atât timp cât atacurile ameninţă securitatea naţională. Radev nu a precizat dacă susţine convocarea CCNS şi nici nu a făcut alte speculaţii cu privire la originea dronelor.

Radev vorbveşte despre un acord al statelor riverane Mării Negre

În schimb, el a reiterat necesitatea ca statele riverane Mării Negre să ajungă la un acord privind un moratoriu asupra atacurilor împotriva navelor civile.

Premierul a amintit iniţiativa Bulgariei de a reuni toate cele şase state riverane Mării Negre, pentru a transforma regiunea dintr-o zonă de conflict într-una a securităţii comune.

Radev a avertizat că tensiunile implică şi riscuri umanitare grave, având în vedere că peste 40% din aprovizionarea mondială cu cereale, precum şi cantităţi importante de petrol, tranzitează regiunea. "A venit de mult timpul să ne transformăm poziţia geografică strategică într-un avantaj strategic", a declarat Radev.

El s-a referit şi la viitorul summit al Uniunii Europene, programat la 8 aprilie, la care vor participa ţări situate de-a lungul Coridorului de Mijloc, inclusiv state din Asia Centrală şi Caucaz, precum şi ţări din Golful Persic, în legătură cu Coridorul Sudic.

Referindu-se la războiul dintre Rusia şi Ucraina, Radev a pledat atât pentru o pregătire tehnico-militară solidă, cât şi pentru mobilizarea deplină a eforturilor diplomatice. El a afirmat că ambele părţi au comis greşeli strategice grave, indicând subestimarea de către Rusia a hotărârii poporului ucrainean de a rezista şi decizia Ucrainei de a lansa contraofensiva din 2023.

Premierul a adăugat că ameninţarea nucleară nu a beneficiat de suficientă atenţie în discuţiile din cadrul UE şi NATO, în pofida pericolului real, afirmând că Rusia se joacă cu această ameninţare.

Radev a subliniat, de asemenea, că UE şi NATO trebuie să îşi restabilească influenţa în negocierile care se desfăşoară deja fără participarea lor, argumentând că viitoarea arhitectură de securitate a Europei nu poate fi decisă în absenţa acestora.

Iotova nu consideră necesară o nouă reuniune a Consiliului Consultativ pentru Securitate Naţională

Preşedinta Bulgariei, Iliana Iotova, a declarat că, în prezent, nu intenţionează să convoace o nouă reuniune a Consiliului Consultativ pentru Securitate Naţională (CCNS) pentru a discuta despre securitatea maritimă a Bulgariei, precizând că multe dintre măsurile convenite la şedinţa precedentă au fost deja puse în aplicare.

În declaraţii făcute jurnaliştilor, Iotova a afirmat că acest lucru nu înseamnă că argumentele opoziţiei vor fi ignorate, dar a subliniat că nu a primit nicio solicitare oficială pentru organizarea unei noi reuniuni.

"Acest lucru nu înseamnă că nu vom asculta argumentele opoziţiei. Până acum, solicitările privind convocarea CCNS au fost adresate doar vouă, reprezentanţilor presei. Nu am primit nicio scrisoare oficială. Nu cred că mai există ceva de făcut în ceea ce priveşte decizia adoptată anterior", a declarat ea.

Iotova a amintit că precedenta reuniune a CCNS a avut loc la 7 octombrie şi a durat aproape cinci ore şi jumătate. Participanţii au formulat propuneri concrete, iar o parte substanţială a măsurilor convenite a fost între timp pusă în aplicare.

Ea a precizat că guvernul şi majoritatea parlamentară mai au angajamente de îndeplinit, exprimându-şi aşteptarea ca acestea să fie respectate în zilele următoare.

Preşedinta a subliniat că solicitările opoziţiei privind organizarea unei noi reuniuni au fost formulate până acum doar public, nu şi printr-o adresă oficială. Ea a afirmat că rămâne deschisă să asculte poziţia opoziţiei, insistând totodată asupra necesităţii de a pune în aplicare deciziile adoptate anterior.

Iotova a declarat că Bulgaria îşi continuă eforturile diplomatice pentru obţinerea unui moratoriu asupra operaţiunilor militare din Marea Neagră.

O reuniune a miniştrilor Apărării din Bulgaria, România şi Turcia, prevăzută în deciziile CCNS, a avut deja loc. Următoarea etapă constă în organizarea unor discuţii la care să participe toate cele şase state riverane Mării Negre.

"Statul bulgar acţionează la diferite niveluri pentru a facilita această a doua reuniune, un dialog deschis între toate cele şase ţări riverane Mării Negre, în vederea obţinerii acestui moratoriu", a declarat Iotova.