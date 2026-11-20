Andrew Tate, fost kickboxer devenit cunoscut în mediul online, unde a atras numeroși adepți din rândul comunităților masculine cunoscute drept "manosphere", a încercat ani la rând să își consolideze relațiile cu persoane din anturajul lui Donald Trump. Popularitatea sa a crescut datorită stilului de viață extravagant, discursului misogin și promovării unor teorii conspiraționiste de dreapta despre "statul profund". Ascensiunea și declinul său sunt prezentate în "Andrew Tate: Toxic Empire", o serie documentară în patru episoade, produsă de Investigation Discovery și regizată de Julian P. Hobbs, Elli Hakami și Adrian Murray. Documentarul va avea premiera pe 25 noiembrie, pe ID și HBO Max, potrivit Variety, relatează News.ro.

A fost invitat la podcasturi populare prezentate de susţinătorii lui Trump, Nelk Boys şi Patrick Bet-David, susţine că a corespondat cu Donald Trump Jr. încă din 2017 (cam în perioada în care a afirmat că a vizitat Trump Tower), a prezentat o transmisiune live pe X alături de Don Jr. în 2024 (promovând o monedă "meme" numită MAGAA) şi, potrivit unui colaborator al său, a purtat o discuţie pe Zoom cu Barron Trump în acelaşi an, în cadrul căreia "au discutat despre convingerea lor comună" că dosarul privind traficul de persoane din România, în care erau acuzaţi Andrew şi fratele său Tristan, "era o încercare de a-i reduce la tăcere pe membrii familiei Tate".

"Familia Tate va fi liberă, Trump este preşedinte. Vremurile bune de odinioară s-au întors. Şi vor fi mai bune ca niciodată. Aşteptaţi puţin", a scris Tate pe X în 12 februarie 2025.

Cum ar fi ajuns frații Tate în Statele Unite după intervențiile diplomatice

După ce "trimisul diplomatic al lui Trump, Richard Grenell, a discutat de două ori cazul lor cu oficialii români… procurorii români au primit instrucţiuni şi le-au acordat fraţilor Tate libertatea de a călători - după ce au susţinut îndelung că aceştia reprezentau un pericol public şi un risc de fugă", a relatat ziarul Times - iar fraţii Tate se aflau, pe 27 februarie, într-un avion privat cu destinaţia Florida, statul natal al lui Trump.

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În 8 martie, au participat la UFC 313 în Las Vegas, unde fraţii au fost întâmpinaţi personal de directorul general al UFC (şi aliat apropiat al lui Trump), Dana White, iar în anul următor au apărut la UFC 327 în Miami, eveniment la care a participat şi Trump.

Cu toate acestea, în 18 iulie 2026, fraţii Tate au fost arestaţi şi plasaţi în custodia autorităţilor federale. Andrew, în vârstă de 39 de ani, şi Tristan, în vârstă de 38 de ani, sunt în prezent reţinuţi la Centrul Federal de Detenţie din Miami, contestând extrădarea în Marea Britanie, unde sunt acuzaţi de viol, trafic sexual şi pornografie infantilă.

Mărturiile foștilor adepți ai lui Andrew Tate despre afacerile acestuia

În cele două episoade din "Andrew Tate: Toxic Empire", puse la dispoziţia presei, care vor fi difuzate în 25 noiembrie, sunt prezentate interviuri cu foşti discipoli ai lui Tate, toţi tineri rătăciţi care îl idolatrizau pe "Top G" pentru imaginea pe care acesta o afişa online - de la vile şi Lamborghini până la femei îmbrăcate sumar -, într-o asemenea măsură încât au plătit mii şi mii pentru sfaturile sale. Au aflat curând că stilul său de viaţă era finanţat de femei prinse în capcana afacerii sale cu pornografie prin webcam, iar el îi încuraja pe cei mai mari susţinători ai săi să îi calce pe urme.

"Aveam case pline de femei - 10-15 femei în fiecare casă, cinci sau şase case închiriate, toate, literalmente, în acelaşi cartier", se laudă Tate într-un clip video prezentat în documentar.

"Nu lucrau pentru bani. Lucrau pentru că mă plăceau, mă respectau, voiau să le acord atenţie. Lucrau fără încetare, iar eu păstram o mare parte din bani. Acesta este unul dintre motivele pentru care m-am îmbogăţit atât de mult în această afacere… Am folosit sexul ca instrument pentru a le face pe femei să mă iubească, astfel încât să-mi fie ascultătoare, să locuiască în casa mea şi să-mi aducă bani. Aşadar, în acest sens, eram un proxenet".

Familia Tate s-a mutat la Bucureşti, în România, în 2016, din cauza anchetei (pe care autorităţile britanice au clasat-o în 2019 fără a formula acuzaţii) şi şi-a intensificat activitatea prin intermediul camerei web. "Toxic Empire" le prezintă apoi spectatorilor pe Lauren Southern, o fostă influenceriţă din mişcarea de extremă dreapta.

"Ştie că ceea ce face este greşit. De aceea s-a mutat în România", spune ea despre Tate. "Am tăcut foarte mult timp despre ce s-a întâmplat între mine şi Andrew Tate în România. Nu sunt doar eu - Andrew Tate este un prădător în serie".

Southern, care este de origine canadiană, a devenit virală în timpul primei administraţii Trump datorită videoclipurilor sale antifeministe, printre care se numără şi participarea la o manifestaţie SlutWalk şi afişarea unui pancart pe care scria: "NU EXISTĂ O CULTURĂ A VIOLULUI ÎN OCCIDENT". Într-unul dintre videoclipurile sale de pe YouTube, intitulat "Cei acuzaţi pe nedrept sunt adevăratele victime", ea a spus: "Aceste utilizări ridicole ale cuvântului "viol" sunt cele care mă fac să mă tem de viitoarele acuzaţii aduse bărbaţilor".

Era, de asemenea, extrem de xenofobă, promovând teoria naţionalistă albă a "Marii Înlocuire". De atunci, ea a condamnat extrema dreaptă. În acea perioadă, s-a împrietenit cu infractorul de extremă dreaptă Tommy Robinson, colegul ei de la publicaţia de dreapta Rebel News, iar cei doi au decis să-şi înfiinţeze propria companie media - dar aveau nevoie de finanţatori, aşa că Robinson i-a propus pe soţii Tate, iar în 2018 au zburat în România pentru a se întâlni cu ei.

Ea spune că Andrew Tate a convins-o să ia cina cu el înainte de întâlnirea lor şi i s-a părut un "tip fermecător". Însă întâlnirea propriu-zisă, care a avut loc la reşedinţa lui, a fost plină de "crypto bros" şi a lăsat-o pe ea şi pe echipa ei cu un sentiment de dezamăgire.

S-au întors la hotel, moment în care, potrivit lui Southern, au primit un mesaj cu următorul conţinut: "Hei, am fi în continuare dispuşi să finanţăm proiectul vostru dacă Lauren se întoarce la complex şi are o întâlnire cu noi". Aşa că s-a dus. "La un moment dat, Andrew s-a ridicat şi a spus: "Hai să mergem la club"", îşi aminteşte Southern în documentar. Ea spune că era îngrijorată, dar echipa lui Tate a asigurat-o că Robinson şi însoţitorii ei erau, de asemenea, pe drum.

"Ei au cerut shoturi. Am băut un shot, iar la scurt timp după aceea am început să mă simt incredibil de ameţită", îşi aminteşte Southern. "Niciodată, după doar două băuturi, nu m-am simţit aşa cum m-am simţit în clubul acela. Am închis ochii şi vedeam doar aceste raze laser albastre care îmi străluceau în ochi, în timp ce începeam să mă simt din ce în ce mai rău".

Ea a continuat: "Următoarea dată când mi-am revenit, mă aflam într-un hotel, unde eram dusă în braţe pe scări. Andrew îmi spune: "Vino să te cuibăreşti lângă mine în pat". Eu mă gândesc doar: "Bine, vreau doar să adorm. Mă bag în pat şi mă cuibăresc lângă el" - pentru că încă eram extrem de ameţită. Şi el începe să mă sărute, iar când a început să-mi dea hainele jos, i-am apucat mâna şi i-am spus: "Nu, nu-mi da hainele jos. Nu vreau să mergem mai departe".

"Faptul că te strâng în braţe în pat chiar acum se datorează doar faptului că, practic, m-ai cărat până în camera mea de hotel, într-o stare în care nu puteam să merg". Dar el nu m-a ascultat şi, în schimb, a început să mă sugrume. Îmi amintesc că am avut acel moment de conştientizare în care mi-am spus: "Oau, asta chiar se întâmplă acum", şi l-am implorat: "Te rog, nu face asta". El nu m-a ascultat, a continuat să mă sugrume şi… Îmi pare rău…", spune ea, cu vocea întreruptă, copleşită de emoţie.

"Dimineaţa, pare absurd chiar şi să spui asta cu voce tare, dar el stătea literalmente pe marginea patului, se uita la mine şi îmi spunea: "Nu spune presei că te-am violat". Asta mi-a spus", adaugă Southern. "Adică, sună nebunesc, dar a spus asta. Şi îmi amintesc doar că i-am spus: "Nu pot! Ascultă, toată reputaţia mea publică se bazează, practic, pe imaginea fetei care se opune feminismului. Crezi că aş putea spune aşa ceva? Ai înnebunit? Bineînţeles că nu". Southern a făcut publică această acuzaţie anterior în memoriile sale din 2025, publicate pe cont propriu.

Rămâne de văzut dacă administraţia Trump va interveni în cazul extrădării fraţilor Tate.