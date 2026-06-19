Liderul "mafiei nepoţilor", prins după luni de fugă în Barcelona. Ferrari-ul său de peste 234.000 €, confiscat

Un tânăr de 24 de ani, considerat unul dintre membrii-cheie ai unei grupări specializate în înşelăciuni prin metoda "nepotul", a fost prins în Spania, după luni întregi în care s-a ascuns de anchetatori. Potrivit poliţiei poloneze, bărbatul coordona escrocherii la nivel naţional, iar victimele erau, în special, persoane în vârstă.

Ferrari de peste 234.000 de euro, confiscat în dosarul unei reţele de escroci - Małopolska Policja via Facebook

Poliţiştii din Cracovia au reţinut unul dintre membrii importanţi ai unei grupări infracţionale organizate, specializate în înşelăciuni prin metoda "legendei" (a poveştii), cunoscută şi ca metoda "nepotul", scrie publicaţia Onet.

Bărbatul de 24 de ani a fost capturat în Spania, după mai multe luni în care s-a ascuns de autorităţi. Potrivit poliţiei din voievodatul Polonia Mică, acesta era căutat în baza unui mandat naţional şi a unui mandat european de arestare.

Anchetatorii susţin că suspectul avea un rol important în structura grupării. Ar fi coordonat activitatea membrilor, ar fi dat ordine şi ar fi organizat escrocherii comise pe teritoriul Poloniei.

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Ar fi condus gruparea chiar şi din străinătate

După ce a plecat din Polonia, bărbatul ar fi stat, printre altele, în Ungaria şi în alte ţări din Uniunea Europeană. Chiar şi aşa, potrivit anchetatorilor, ar fi continuat să coordoneze activitatea grupării.

Punctul de cotitură în anchetă a venit pe 10 iunie, când poliţiştii au obţinut informaţii potrivit cărora fugarul s-ar afla în Barcelona. Cu sprijinul ofiţerului de legătură al Poliţiei poloneze în Spania şi al autorităţilor spaniole, tânărul a fost reţinut chiar a doua zi.

Ferrari de peste 234.000 de euro, confiscat de anchetatori

Potrivit anchetatorilor, suspectul ducea o viaţă luxoasă, stătea în hoteluri scumpe şi folosea maşini de lux. Banii ar fi provenit din înşelăciuni ale căror victime erau, în principal, persoane în vârstă. În multe cazuri, acestea le ofereau escrocilor economiile de-o viaţă, convinse că îşi ajută rudele.

Marţi, 16 iunie, poliţiştii au confiscat şi un Ferrari 458, evaluat la peste un milion de zloţi, adică aproximativ 235.000 de euro. Maşina se afla în parcarea subterană a unui hotel din Cracovia şi, potrivit anchetatorilor, era folosită de suspect. Vehiculul a fost indisponibilizat pentru acoperirea eventualelor sancţiuni şi dus în parcarea Poliţiei din Cracovia.

Tânărul de 24 de ani se află în prezent în arest în Spania şi aşteaptă o decizie privind extrădarea în Polonia. Ancheta este coordonată de Parchetul Districtual din Tarnów.

Până acum, în acest dosar au fost reţinute 63 de persoane, dintre care 52 au fost arestate preventiv.

Cum funcţionează metoda "nepotul"

Înşelăciunea "prin legendă" este o metodă prin care infractorii inventează o poveste credibilă, dar falsă, pentru a câştiga încrederea victimei şi a o convinge să trimită bani sau să ofere date confidenţiale.

În varianta "nepotul", escrocul pretinde că este o rudă aflată într-o situaţie urgentă, de exemplu după un accident sau în urma unor probleme financiare. Alteori, infractorii se dau drept poliţişti, procurori sau angajaţi ai unei bănci şi cer transferarea banilor într-un aşa-zis cont sigur.

Poliţia aminteşte că agenţii nu cer niciodată oamenilor să predea bani, să participe la acţiuni secrete sau să îşi transfere economiile în conturi indicate telefonic. În cazul unui apel suspect, oamenii sunt sfătuiţi să verifice informaţia direct cu ruda sau instituţia invocată şi să anunţe imediat autorităţile.