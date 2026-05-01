Gâlceava lor, ponoasele noastre. Traiul decent aproape a ajuns un lux. Asta, deși oamenii nu au cine știe ce pretenții să spună că o duc bine: o locuință decentă, venituri îndestulătoare și măcar o vacanță pe an. Ca să și le permită, însă, unii spun că au ajuns să aibă și trei job-uri. O viață fără griji în București începe de la un venit lunar de minimum 10 mii de lei. Iar haosul din politică nu ajută deloc. Asta e concluzia la care am ajuns vorbind cu voi.

"Chiria aproximativ 2.000 de lei, la care adăugăm utilități - în medie 500 de lei. […] Pentru mâncare, aproape 1.000 de lei. Iar pentru ieșiri lucrurile se complică: undeva la aproximativ încă 1.000 de lei" a spus managerul în HoReCa Mădălina Popa.

Adăugăm pe listă transportul, banii pentru diverse cheltuieli legate de sănătate.

"Pentru abonamentul la sală aproximativ 200 de lei. [...] Despre vacanțe - ne ducem undeva la 2.000 de euro pe an. Raportat la fiecare lună: cam 1.000 de lei" a mai spus Mădălina Popa.

3.000 de lei merg către contul de economii. La final tragem linie.

"Deci 10.200 de lei" a concluzionat Mădălina Popa.

De atâți bani are nevoie Mădălina, la 32 de ani, pentru un trai satisfăcător în București. Lucrează într-o poziție de management în HoReCa, iar asta, dar și faptul că își împarte anumite cheltuieli cu partenerul de viață, îi oferă confortul unui trai bun. Spune, însă, că vremurile incerte pe care le trăim o afectează din ce în ce mai mult.

"Cred că ne impactează pe toți, nu doar pe mine. [...] Costurile au crescut absolut pentru toate activitățile pe care le desfășori" a explicat Mădălina Popa.

Ce înseamnă un trai decent

"O locuință cât de cât spațioasă, într-o zonă bună. O vacanță sau două pe an, timp pentru mișcare și relaxare și mâncare de bună calitate. Plus sentimentul că nu trăiești de la un salariu la altul. Viața decentă în marile orașe cere salarii pe măsură. Cheltuielile sunt o mare provocare, mai ales în contextul actual în care trăim crize suprapuse" a explicat reporterul Observator Greta Neagu.

Veniturile mari vin, în multe cazuri, cu un preț pe măsură. Și nu doar pentru bucureșteni.

"Comandă mai mult de opt ore de lucru, care comandă mult stres deja și responsabilități. Asta înseamnă că îți rămâne mai puțin timp pentru tine. Ca să câștigi banii ăștia - îți comanzi mâncare și cheltui mai mult. Există în economia de piață acest reglaj: unii își doresc sacrificiile astea, alții care nu" a spus analistul economic Adrian Mitroi.

"Am trei job-uri, soția lucrează și ea și să zicem că - cât de cât - ne descurcăm. Dar dacă nu aș fi avut aceste trei job-uri nu cred că…" a spus un bărbat.

Reporter: Cum definiți dumneavoastră un trai bun?

Femeie: Să nu te simți umilit. Să-ți poți să-ți permiți un minim de… fără a te simți umilit și înjosit de o societate după ce ai muncit o viață întreagă. Acum inflația este atât de mare - pensiile sunt mizere.

Tânăr sau vârstnic, traiul în marile orașe îți cere cam același lucru.

Femeie: Pe lună: de la 2.000, cam 3.000 de euro. În primul rând cheltuielile sunt foarte mari și ca să reușești să mai ieși din decor așa în timpul săptămânii.

Reporter: După această definiție: aveți un trai bun?

Femeie: Sunt profesoară și nu se câștigă pentru un trai bun.

Concluzia e pe cât de clară, pe atât de tristă. În ultimii ani, standardul de viață a crescut mai mult decât veniturile.

