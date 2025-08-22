Livrările de țiței rusesc către Ungaria și Slovacia riscă să fie întrerupte pentru minimum cinci zile, în urma unui nou atac al Ucrainei asupra unei instalații strategice din Rusia, au anunțat vineri oficiali de la Budapesta și Bratislava, relatează Reuters, potrivit News.ro.

Livrările de petrol rusesc spre Ungaria și Slovacia, întrerupte după atacul ucrainean la Drujba - Hepta

Armata ucraineană a declarat joi seara că a lovit staţia de pompare a petrolului Unecea, o parte critică a conductei de petrol Drujba care transportă petrol rusesc către Europa.

Guvernatorul regional rus Aleksandr Bogomaz, a cărui regiune Briansk se învecinează atât cu Ucraina, cât şi cu Belarus, în extremitatea vestică a Rusiei, a declarat vineri că o instalaţie energetică din Unecea a luat foc în urma unor atacuri cu rachete şi drone ucrainene, adăugând că incendiul a fost stins.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Robert Brovdi, comandantul forţelor ucrainene de sisteme fără pilot, a postat un videoclip pe Telegram Messenger în care se vede un incendiu de proporţii la o instalaţie cu numeroase rezervoare de combustibil. Reuters precizează că nu a putut confirma locaţia infrastructurii din videoclip.

Este a doua oară în această săptămână când aprovizionarea cu petrol rusesc către Ungaria şi Slovacia a fost întreruptă, după o ce o întrerupere a mai afectat, luni şi marţi, cele două ţări europene.

O sursă din industria rusă a confirmat, de asemenea, că livrările ar putea fi întrerupte pentru câteva zile.

Ministrul ungar Szijjarto a declarat că guvernul său a aflat joi seara despre atac. "Acesta este un alt atac împotriva securităţii noastre energetice", a scris el pe Facebook.

Operatorul slovac al conductei Transpetrol a confirmat întreruperea într-un comunicat trimis prin e-mail.

Rusia și Ucraina, atacuri reciproce la infrastructura energetică

Rusia şi Ucraina şi-au intensificat atacurile reciproce asupra infrastructurii energetice, lovind în ultimele săptămâni reţeaua de încălzire din Ucraina, conducta Drujba a Rusiei şi alte instalaţii, în timp ce preşedintele american Donald Trump face presiuni pentru încheierea unui acord care să pună capăt conflictului.

Uniunea Europeană a redus aprovizionarea cu energie din Rusia după invazia pe scară largă din Ucraina în 2022 şi intenţionează să renunţe treptat la petrolul şi gazul rusesc până la sfârşitul anului 2027.

Slovacia şi Ungaria, membre ale UE, au menţinut relaţiile cu liderul rus Vladimir Putin şi s-au opus sancţiunilor împotriva Rusiei, pe care Ucraina le consideră esenţiale pentru a determina Moscova să renunţe la cererile sale inacceptabile pentru a pune capăt războiului. De asemenea, acestea se opun eliminării treptate a aprovizionării cu energie din Rusia prin conducta Drujba.

Orban: "o mișcare foarte nefericită"

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a publicat vineri o scrisoare adresată lui Trump în care afirmă că Ucraina a atacat Drujba cu doar câteva zile înainte ca preşedintele american să se întâlnească cu Putin în Alaska, pe 15 august. Orban a calificat atacul drept "o mişcare foarte nefericită".

O fotocopie a scrisorii publicate de Orban pe Facebook arată ceea ce pare a fi o notă scrisă de mână de Trump, în care se spune: "Viktor - nu-mi place să aud asta - sunt foarte supărat".

Casa Albă nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii, menţionează Reuters.

Miniştrii de externe ai Ungariei şi Slovaciei au scris, de asemenea, vineri Comisiei Europene, afirmând că ultimul atac ucrainean ar putea să îi lase fără importuri de petrol rusesc pentru cel puţin cinci zile şi îndemnând-o să garanteze securitatea aprovizionării.

"Realitatea fizică şi geografică este că, fără acest oleoduct, aprovizionarea sigură a ţărilor noastre este pur şi simplu imposibilă", au afirmat Peter Szijjarto din Ungaria şi Juraj Blanar din Slovacia în scrisoarea lor.

UE afirmă că a investit în infrastructura energetică din Croaţia, care ar putea furniza celor două ţări surse alternative de aprovizionare.

Moscova a vizat în repetate rânduri infrastructura de gaze a Ucrainei, afectându-i pregătirile pentru încălzirea populaţiei în perioada de iarnă şi aprovizionarea cu combustibil a industriilor cheie, în cadrul unor atacuri care, potrivit Moscovei, au scopul de a slăbi armata ucraineană.

Ucraina, la rândul său, a avariat mai multe rafinării ruseşti, cu scopul de a perturba exporturile de energie ruseşti care finanţează invazia Rusiei şi de a crea penurie de combustibil în mai multe regiuni ruseşti.

Conducta Drujba (Prietenie) din era sovietică, care traversează Belarusul şi Ucraina, transportă petrol din Rusia către Ungaria şi Slovacia, dar şi petrol din Kazahstan către Germania.

Germania a declarat că aprovizionarea cu petrol din Kazahstan, în special către rafinăria PCK Schwedt care aprovizionează Berlinul, nu a fost afectată de ultimul atac.

"Securitatea aprovizionării este asigurată", a declarat ministerul economiei.

Kazahstanul a declarat, de asemenea, că fluxurile sale de petrol prin Drujba nu au fost afectate.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Mergeţi în costum de baie la restaurantele de pe litoral? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰