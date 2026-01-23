UE livrează generatoare Ucrainei pentru populaţia afectată de atacurile ruseşti asupra infrastructurii

Comisia Europeană a anunțat vineri trimiterea a 447 de generatoare de urgență, în valoare de 3,7 milioane de euro, din rezervele strategice rescEU aflate în Polonia, pentru sprijinirea spitalelor, adăposturilor și serviciilor esențiale din Ucraina. Decizia vine în contextul în care peste un milion de persoane au rămas fără curent, apă și căldură, ca urmare a atacurilor constante ale Rusiei asupra infrastructurii energetice, potrivit unui comunicat al executivului european, conform Agerpres.

Generatoarele vor fi distribuite de Ministerul Dezvoltării Comunităţilor şi Teritoriilor din Ucraina, în cooperare cu Crucea Roşie ucraineană, către cele mai afectate comunităţi.

"Atacurile continue ale Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei privează în mod deliberat civilii de căldură, de lumină şi de servicii de bază în toiul unei ierni aspre. Aceste atacuri au ca scop să distrugă spiritul ucrainean. Dar nu vor reuşi. Europa răspunde prin acţiune, nu prin cuvinte. Noile generatoare sunt deja pe drum, adăugându-se celor peste 9.500 de generatoare puse la dispoziţie de UE care furnizează deja energie electrică pe întreg teritoriul Ucrainei", a declarat comisarul pentru egalitate şi pentru pregătire şi gestionarea situaţiilor de criză, Hadja Lahbib, citată în comunicat.

De la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei, UE a furnizat peste 160.000 de tone de ajutoare prin intermediul mecanismului de protecţie civilă. Printre acestea se numără combustibili solizi, aparate de încălzire, generatoare şi puncte de încălzire de urgenţă.

Înainte de începutul acestei ierni, Comisia Europeană a încheiat relocarea unei centrale termice complete donate de Lituania, cea mai mare operaţiune logistică din cadrul Mecanismului de protecţie civilă al UE, pentru a restabili capacitatea critică a reţelei ucrainene.

Şi Polonia livrează generatoare Ucrainei

Şi Polonia va livra Ucrainei câteva sute de generatoare, au anunțat vineri autoritățile de la Varșovia împreună cu inițiatorii unor campanii de strângere de fonduri, în contextul în care atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice au lăsat populația ucraineană fără electricitate și încălzire în plină iarnă, relatează Reuters.

''Având în vedere situația gravă din Ucraina... premierul Donald Tusk a comandat echipamente pentru a proteja civilii de efectele temperaturilor scăzute'', a declarat Ministerul de Interne polonez într-un comunicat.

Până în prezent, cetățenii polonezi au donat peste 5,8 milioane de zloți (1,62 milioane de dolari) într-o campanie de strângere de fonduri pentru achiziționarea de generatoare pentru Kiev.

''Pentru noi este un gest de sprijin. pentru ei, o șansă reală de a supraviețui iernii'', au declarat organizatorii campaniei pe site-ul lor web.

Ministerul de Interne polonez a anunțat că 379 de generatoare de energie electrică și 18 centrale termice vor fi livrate Ucrainei de către Agenția Guvernamentală pentru Rezerve Strategice, iar alte 447 de generatoare vor fi furnizate din fonduri ale Uniunii Europene.

Municipalitatea Varșoviei va dona 90 de generatoare capitalei ucrainene Kiev.

''Cu toții observăm ce se întâmplă în Ucraina chiar acum, aceste atacuri brutale ale Rusiei asupra infrastructurii critice, asupra orașelor ucrainene, care provoacă victime civile, dar care au dus și la întreruperea alimentării cu energie electrică a unei mari părți a orașului Kiev'', a declarat primarul Rafal Trzaskowski într-o conferință de presă.

