Locul în care bogații lumii se pregătesc pentru apocalipsă. Au investit milioane de dolari

La poalele Anzilor, într-o zonă sălbatică de cinci ori mai întinsă decât Manhattanul, un grup de antreprenori se pregătește pentru ceea ce consideră că ar putea fi sfârșitul lumii. Pe o proprietate izolată din vestul Argentinei au apărut, în ultimii doi ani, mai multe locuințe, domuri geodezice și chiar o pistă de aterizare, scrie Financial Times .

Ferma Wamani se află la aproximativ o oră de mers pe drumuri neasfaltate de cel mai apropiat sat. Departe de marile puteri nucleare ale lumii, dar aproape de rezervele bogate de petrol ale Patagoniei și de câmpiile fertile din Mendoza, proprietatea a devenit pentru antreprenorul argentino-spaniol Martín Varsavsky locul ideal pentru a supraviețui unui posibil război mondial sau unei catastrofe globale.

"Suntem deja în Al Treilea Război Mondial, liniile de luptă sunt deja trasate", a declarat Varsavsky, în vârstă de 66 de ani, care și-a construit averea în domeniile telecomunicațiilor, serviciilor de internet, energiei regenerabile și biotehnologiei.

Milionarii își construiesc refugii pentru apocalipsă

Articolul continuă după reclamă

Varsavsky nu este singurul miliardar care își ia măsuri de precauție în fața unui posibil război nuclear, a schimbărilor climatice sau a unui colaps economic.

Miliardarul Peter Thiel a cumpărat terenuri în Noua Zeelandă, în timp ce Mark Zuckerberg are un adăpost sub proprietatea sa din Hawaii. Reid Hoffman, fondatorul LinkedIn, estima în trecut că aproximativ jumătate dintre miliardarii din Silicon Valley aveau o formă de "asigurare pentru apocalipsă".

Planul lui Varsavsky este însă mai ambițios. El consideră că Argentina și întreaga regiune a Conului Sudic al Americii de Sud ar putea susține societăți complexe chiar și în cazul unui război nuclear, datorită distanței față de principalele ținte militare, dar și resurselor importante de hrană și energie.

Varsavsky a cumpărat proprietatea în decembrie 2023, la câteva săptămâni după alegerea președintelui Javier Milei. A făcut achiziția împreună cu alți cinci oameni de afaceri argentinieni și americani.

Printre aceștia se numără Alec Oxenford, antreprenor în domeniul tehnologiei și actual ambasador al Argentinei la Washington, precum și miliardarul Dan Lubetzky, fondatorul companiei de batoane Kind. Varsavsky deține 50% din Wamani, iar restul proprietății este împărțit între cei cinci parteneri. Până acum, grupul a investit aproape 10 milioane de dolari în proiect.

Obiectivul este ca proprietatea să devină cât mai autosuficientă. Clădirile sunt echipate cu panouri solare, iar antreprenorii intenționează să cumpere vite pentru a le crește pe cele aproximativ 32.000 de hectare ale fermei.

Investitorii analizează și posibilitatea de a cumpăra un teren și mai mare în apropiere, unde să cultive plante pentru hrană. Planul merge chiar mai departe. Varsavsky studiază posibilitatea de a descărca modele de inteligență artificială pe computere alimentate cu energie solară, astfel încât locuitorii să poată avea "propriul internet limitat" în cazul în care serverele globale s-ar prăbuși.

Localnicii sunt suspicioși

Proiectul îi nedumerește însă pe unii dintre locuitorii din localitățile apropiate. În Eugenio Bustos, un oraș cu aproximativ 12.000 de locuitori, oamenii privesc cu suspiciune achiziția unei suprafețe atât de mari de teren.

"Este foarte ciudat să cumperi atât de mult teren doar pentru tine, fără un plan comercial", a declarat un angajat al unei benzinării din zonă.

Chiar dacă Wamani pare un loc ideal pentru a te ascunde de un eventual conflict global, proprietatea are și dezavantaje. Cel puțin de 12 ori pe an, în regiunea Mendoza se produc vânturi extrem de puternice, asociate schimbărilor de temperatură din Anzi. Rafalele pot fi atât de violente încât oamenii nu pot ieși din clădiri.

Unele dintre locuințele prefabricate, construite în stilul unor apartamente moderne de tip Airbnb și prevăzute cu ferestre mari, trebuie încălzite cu sobe pe lemne iarna și răcite cu aer condiționat vara. În plus, deși Wamani are mai multe izvoare și cursuri de apă, schimbările climatice ar putea accentua în viitor deficitul de apă din Anzi.

Capacitatea finală a refugiului nu a fost încă stabilită. Tot mai mulți prieteni ai investitorilor vor să se alăture proiectului, iar construcțiile continuă. "Sunt mai mulți prieteni care vor să ni se alăture și construim în continuare. Dar este atât de frumos tocmai pentru că nu este prea mult acolo. Dacă invităm prea mulți oameni și construim prea multe case, nu va mai fi la fel", spune Varsavsky.

Antreprenorul, care are șapte copii, susține că el și soția sa au deja un plan în cazul în care una dintre marile puteri face o mișcare decisivă. "Eu și soția mea am convenit că, dacă China ocupă Taiwanul sau Rusia ocupă statele baltice, a doua zi suntem acolo".