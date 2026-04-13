Keir Starmer: Marea Britanie "nu susține o blocadă" a porturilor iraniene.

Permierul britanic spune că răspunsul Regatului Unit se concentrează pe redeschiderea Strâmtorii Ormuz, deoarece "așa putem reduce prețurile la energie cât mai rapid posibil".

Întrebat dacă îl consideră pe președintele SUA, Donald Trump, personal responsabil pentru impactul asupra facturilor la energie din Marea Britanie, Starmer nu răspunde direct. El spune că "cel mai important lucru" pe care îl poate face este să aducă țările împreună pentru a cere detensionarea situației și redeschiderea strâmtorii.

Starmer a mai spus că Iranul este cel care a provocat restricționarea traficului prin Golf și afirmă că Marea Britanie nu va fi atrasă în război.