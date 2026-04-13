Live Text Lui Trump "nu-i pasă" dacă Iranul revine la masa negocierilor. Când va fi impusă blocada SUA asupra Ormuz

Război în Iran, ziua 45. După ce negocierile cu Iranul au eșuat, președintele american Donald Trump a anunțat că va impune o blocadă a Strâmtorii Ormuz. Armata SUA susține că va bloca porturile iraniene începând de luni, fără a afecta însă navele care tranzitează strâmtoarea spre sau dinspre alte state. Liderul american a declarat că "nu îi pasă" dacă Iranul revine la masa negocierilor. În contextul tensiunilor din regiune, prețul petrolului Brent a depășit din nou pragul de 100 de dolari.

de Redactia Observator

la 13.04.2026 09:58
Preşedintele american Donald Trump. 11 aprilie 2026
13.04.2026, 11:06

Keir Starmer: Marea Britanie "nu susține o blocadă" a porturilor iraniene.

Permierul britanic spune că răspunsul Regatului Unit se concentrează pe redeschiderea Strâmtorii Ormuz, deoarece "așa putem reduce prețurile la energie cât mai rapid posibil".

Întrebat dacă îl consideră pe președintele SUA, Donald Trump, personal responsabil pentru impactul asupra facturilor la energie din Marea Britanie, Starmer nu răspunde direct. El spune că "cel mai important lucru" pe care îl poate face este să aducă țările împreună pentru a cere detensionarea situației și redeschiderea strâmtorii.

Starmer a mai spus că Iranul este cel care a provocat restricționarea traficului prin Golf și afirmă că Marea Britanie nu va fi atrasă în război.

13.04.2026, 11:03

Armata iraniană susţine că blocada navală constituie un act de "piraterie"

Armata iraniană a afirmat luni că blocada navală americană, care urmează să înceapă mai târziu în cursul zilei, este "ilegală" şi constituie un act de piraterie, avertizând totodată că niciun port din Golf nu va fi în siguranţă dacă porturile sale sunt ameninţate, relatează AFP.

"Restricţiile impuse de America criminală asupra navigaţiei maritime şi tranzitului în apele internaţionale sunt ilegale şi constituie un exemplu de piraterie", a declarat comandamentul forţelor armate iraniene, Khatam Al-Anbiya, într-un comunicat citit la televiziunea de stat.

"Dacă securitatea porturilor Republicii islamice din apele Golfului Persic şi ale Mării Arabiei este ameninţată, niciun port din Golful Persic şi din Marea Arabiei nu va mai fi în siguranţă", se afirmă în comunicatul oficial iranian.

13.04.2026, 09:49

Ce vrea Trump să blocheze, de fapt?

După ce SUA și Iranul nu au reușit să ajungă la un acord de pace în Pakistan, Donald Trump a declarat că Statele Unite vor începe să "BLOCHEZE orice și toate navele care încearcă să intre sau să iasă din Strâmtoarea Ormuz".

Comandamentul Central al SUA (Centcom) a transmis ulterior că forțele sale vor aplica blocada "imparțial" asupra navelor care intră și ies din porturile iraniene, inclusiv cele din Golf și Golful Oman.

Totuși, Centcom a precizat că forțele americane nu vor împiedica libertatea de circulație a navelor care tranzitează către și dinspre porturi non-iraniene.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a anunțat că SUA vor începe blocarea navelor care intră și ies din porturile iraniene de la ora 10:00 ET (17:00 ora României), luni.

13.04.2026, 09:47

Trump: Nu-mi pasă dacă Iranul nu revine la masa negocierilor

După ce s-a întors din Florida, președintele SUA, Donald Trump, le-a spus jurnaliștilor că este "în regulă" dacă Iranul nu revine la negocieri.

"Nu-mi pasă dacă se întorc sau nu. Dacă nu se întorc, este în regulă pentru mine", a declarat Trump, la o zi după ce discuțiile de pace dintre SUA și Iran, desfășurate în Pakistan, nu au dus la un acord. El a adăugat că armistițiul dintre SUA și Iran "se menține bine".

13.04.2026, 09:45

WSJ: Trump ia în calcul reluarea atacurilor aeriene în Iran

Donald Trump ar lua în calcul reluarea atacurilor aeriene în Iran, după ce discuțiile din weekend, desfășurate în Pakistan, nu au reușit să pună capăt conflictului.

The Wall Street Journal relatează, citând oficiali americani, că președintele analizează posibilitatea unor lovituri aeriene, pe lângă alte măsuri, inclusiv blocada asupra Strâmtorii Ormuz, anunțată de Trump duminică.

Casa Albă a declarat pentru BBC că toate opțiunile rămân deschise, întrebată fiind despre informațiile apărute în presă.

"Președintele a ordonat deja o blocadă navală asupra Strâmtorii Ormuz, punând capăt șantajului iranian, și, în mod înțelept, păstrează toate opțiunile suplimentare pe masă. Oricine îi spune Wall Street Journal că știe ce va face în continuare președintele Trump face doar speculații", a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Olivia Wales.

13.04.2026, 09:43

Iranienii îl ironizează pe Trump: O să vă fie dor de benzina de 4-5 dolari

Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele Parlamentului iranian, care a condus negocierile la Islamabad, l-a ironizat pe Donald Trump într-o postare pe X, făcând referire la planurile SUA de a bloca Strâmtoarea Ormuz.

"Bucurați-vă de prețurile actuale la pompă. Cu așa-zisa 'blocadă', în curând vă va fi dor de benzina de 4-5 dolari", se arată în postare, însoțită de o hartă care pare să arate prețurile carburantului din zona Washington DC.

13.04.2026, 09:37

Armata americană impune o blocadă a porturilor iraniene

Armata americană susține că va începe o blocadă a porturilor iraniene începând de luni, dar că nu va "împiedica" navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz către sau dinspre alte țări. Președintele SUA, Donald Trump, spune că ordinul său vine ca răspuns la faptul că Iranul "nu a reușit în mod deliberat" să redeschidă Strâmtoarea Ormuz. De asemenea, avertizează că Marina SUA va "face praf" orice iranieni care îi atacă și va intercepta orice navă care plătește taxe de tranzit Iranului, scrie BBC

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, afirmă că Teheranul a acționat "cu bună credință" în timpul negocierilor de pace cu SUA, în timp ce președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, care a condus negocierile, spune că Iranul nu va "ceda în fața amenințărilor".

Garda Revoluționară iraniană afirmă că navele militare care se apropie de strâmtoare vor fi considerate o încălcare a armistițiului în vigoare.

