Dinamo – FCSB 1-2. Ofri Arad aduce victoria în minutul 107, iar FCSB merge în Conference League

FCSB câştigă barajul după un meci strâns, în care mijlocaşul Ofri Arad a punctat în minutul 107, la doar două minute după ce a intrat pe teren. Roş-albaştrii s-au calificat astfel în turul doi preliminar al UEFA Conference League.

Barajul european de pe Arcul de Triumf a început cu şutul puternic al lui Armstrong, din minutul 2, respins în corner de Târnovanu, dar cei care au deschis scorul au fost roş-albaştrii. Dawa a înscris la un corner, după o deviere a lui Toma, şi elevii lui Marius Baciu conduceau cu 1-0. Olaru a primit îngrijiri medicale, având arcada spartă, după un duel cu Musi. Prima parte s-a încheiat cu şutul puţin peste poartă expediat de Octavian Popescu, în minutul 40. În partea secundă, dinamoviştii şi-au mai revenit, iar inspiraţia lui Kopic a adus golul egalizator, el aruncându-l în joc pe Karamoko, în minutul 64.

Francezul a fost omul potrivit la locul potrivit, iar în minutul 73, după bara lui Armstrong şi şutul ratat al lui Cîrjan, Karamoko a restabilit egalitatea cu un şut din careu. Epassy a intervenit excelent la lovitura liberă a lui Florin Tănase, din minutul 77, şi cum 90 de minute s-au încheiat 1-1, s-a intrat în cele două reprize de prelungiri. Cîrjan a trimis, cu capul, pe lângă poartă, din careul mic, la centrarea lui Armstrong, din minutul 94. Oaspeţii au revenit la conducere în minutul 107, când Florin Tănase a pasat inteligent, în spate, cu capul, iar nou intratul Ofri Arad a înscris cu un şut din careu.

Dinamo nu a putut să mai revină pe tabelă şi FCSB s-a impus cu 2-1, urmând să joace pentru al 24-lea sezon conescutiv în cupele europene. Dinamo bifează al zecelea an fără prezenţă în competiţiile continentale.

DINAMO: Epassy – Sivis (Ikoko 85), K. Boateng, Stoinov, Opruţ – Gnahore, I. Mărginean (Karamoko 65), Cîrjan – Milanov (Tarbă 57), Armstrong (M. Duţu 111), Al. Musi (Caragea 86). ANTRENOR: Zeljko Kopic

FCSB: Târnovanu – V. Creţu, M. Popescu, Dawa, Radunovic (Pantea 91) – Tănase (Andre Duarte 116), Joao Paulo, Olaru (Ofri Arad 105) – Toma (D. Popa 90), Cisotti (Mamadou Thiam 91), Oct. Popescu (Lixandru 46). ANTRENOR: Marius Baciu

Cartonaşe galbene: Stoinov 14, Milanov 51, Epassy 62, Armstrong 76, Caragea 90+5, Ţicu 104 / Octavian Popescu 15, Lixandru 82, Cisotti 86, Olaru 90+3, V. Creţu 119, Ofri Arad 120+1

Arbitri: Marian Barbu - Imre Bucsi, Alexandru Corb

Arbitri VAR: Adrian Cojocaru - Ovidiu Artene

