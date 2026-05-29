Radu Miruţă vrea transparenţă "Trebuie să vorbim deschis despre ce avem, ce nu avem şi ce putem"

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a declarat, vineri seară, că evenimentul de la Galaţi este regretabil şi nu a fost dorit de nimeni, dar este un eveniment despre care trebuie vorbit deschis: "Armata Română a fost proiectată pentru apărare antiaeriană pentru obiecte mari, care zboară la altitudini mari".

"Este un eveniment pe care nu cred că şi l-a dorit nimeni, dar este un eveniment despre care trebuie vorbit foarte deschis, aşa cum am vorbit de când am ajuns la Ministerul Apărării şi despre ce avem, şi despre ce nu avem, şi despre ce putem, şi despre ce putem mai bine. Trebuie pornit, aşa cum am spus de fiecare dată, de la faptul că Armata Română a fost proiectată pentru apărare antiaeriană împotriva obiectelor de dimensiuni mari, care zboară la altitudini mari", a declarat, vineri seară, ministrul Apărării, Radu Miruţă, într-o conferinţă de presă.

Acesta a precizat că, la preluarea mandatului, a găsit o echipă muncind ca acest lucru să fie schimbat.

"O muncă începută în rând cu tehnologia apărută (...) Am mers mai departe cu acele proiecte SAFE în cadrul incipient, care au presupus înzestarea Armatei Române pentru prima oară, cu tehnologie de ultimă generaţie, care este proiectată împotriva dronelor. Specificul acestei tehnologii este capacitatea de a observa pe radar obiecte cu suprafaţă de reflexie mică, obiecte de dimensiuni mici, care zboară la altitudini mici", a precizat ministrul interimar al Apărării.

Potrivit lui Miruţă, dacă aceste lucruri ar fi fost în înzestarea Armatei Române astăzi, probabil că cele mai multe dintre situaţiile pe care le-am văzut în ultimele luni nu ar fi existat.

"În acelaşi timp trebuie înţeles că tehnologia asta nu există de 20 de ani pentru a fi putut fi cumpărată de 20 de ani. (...) Venind la Ministerul Apărării şi observând munca colegilor care începuse pentru proiectele antidronă, dar neavând suficiente capabilităţi de luptă împotriva dronelor, am transmis NATO o listă cu propuneri de capabilităţi de care Armata Română are nevoie pentru a lupta eficient împotriva dronelor", a mai declarat ministrul.

