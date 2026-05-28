Axios: SUA şi Iranul au ajuns la un acord, dar mai au nevoie de aprobarea finală a lui Trump

Statele Unite şi Iranul au ajuns la un acord pentru prelungirea armistiţiului şi lansarea negocierilor oficiale, dar înţelegerea necesită aprobarea finală din partea preşedintelui american Donald Trump, dezvăluie Axios. Amintim că SUA au atacat Iranul pentru a doua oară în ultimele trei zile şi că ambele tabere anunţau weekendul trecut că sunt aproape să semneze memorandumul.

Negociatorii americani şi iranieni au ajuns la un acord privind un memorandum de înţelegere valabil 60 de zile pentru prelungirea armistiţiului şi lansarea negocierilor legate de programul nuclear, însă preşedintele Donald Trump nu şi-a dat încă aprobarea finală, au declarat pentru Axios doi oficiali americani şi o sursă din regiune implicată în mediere. "Acesta este un acord pentru a aduce toate părţile la masa negocierilor. Detaliile vor fi stabilite în timpul negocierilor", a declarat unul dintre oficialii americani.

Oficialii americani susţin că termenii acordului erau în mare parte conveniţi încă de marţi, însă ambele tabere aveau nevoie de aprobarea conducerii de vârf. Potrivit acestora, iranienii au revenit ulterior şi au transmis că au obţinut aprobările necesare şi sunt pregătiţi să semneze. Iranul nu a confirmat oficial informaţia.

De cealaltă parte, negociatorii americani l-au informat pe Trump despre detaliile acordului final, însă acesta nu şi-a dat imediat acordul. "Preşedintele le-a transmis mediatorilor că vrea câteva zile pentru a se gândi", a spus un oficial american.

Este important de menţionat că Trump a anunţat de mai multe ori că este aproape de un acord, însă discuţiile au eşuat în repetate rânduri. Ieri SUA au atacat din nou Iranul.

Oficialii americani spun că memorandumul pe 60 de zile prevede reluarea transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz. Un oficial american a precizat că asta înseamnă fără taxe şi fără ameninţări, iar Iranul va trebui să elimine toate minele din strâmtoare în termen de 30 de zile.

Blocada navală americană ar uma să fie şi ea ridicată, însă acest lucru se va face gradual, în funcţie de cum se reia traficul comercial, a precizat un oficial american.

Memorandumul va include şi un angajament al Iranului de a nu urmări dezvoltarea unei arme nucleare, mai spun oficialii. Documentul stabileşte totodată că primele teme negociate în perioada de 60 de zile vor fi modul de eliminare a uraniului îmbogăţit şi problema îmbogăţirii uraniului de către Teheran.

Statele Unite se vor angaja să discute ridicarea sancţiunilor şi deblocarea fondurilor iraniene îngheţate în cadrul negocierilor. Memorandumul va include şi discuţii privind un mecanism care să permită Iranului să primească bunuri şi ajutor umanitar.

Un oficial american susţine că Iranul are acum şansa de a-şi relansa economia şi că "există oameni în sistem care înţeleg că aceasta este o oportunitate de a merge într-o altă direcţie". "Vom afla în timpul negocierilor de 60 de zile dacă este într-adevăr aşa", a adăugat el.

Americanii insistă că nu vor exista acorduri secrete sau clauze ascunse privind ridicarea sancţiunilor ori transferul de fonduri către Iran. "Cu cât iranienii sunt dispuşi să ofere mai mult, cu atât vor primi mai mult", a declarat unul dintre oficiali.

