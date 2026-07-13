Cum vor experţii UE să-i ţină pe copiii sub 13 ani departe de reţelele sociale

Experţii UE recomandă restricţionarea accesului la social media pentru copiii sub 13 ani în întregul bloc comunitar, accesul urmând a fi permis doar sub supravegherea părinţilor sau în cazul unor proiecte educaţionale, potrivit unui nou raport.

Uniunea Europeană are în vedere instaurarea unui acces ''progresiv şi gradual'' al copiilor şi adolescenţilor la platformele online, pentru a-i proteja contra riscurilor, aşa cum au recomandat experţii mandataţi de Comisia Europeană.

''Copilăria este o perioadă extraordinară şi delicată pentru dezvoltarea creierului. Şi în timpul acestei etape, copiii au nevoie de timp în lumea reală, pentru a se juca, pentru a lega prietenii, pentru a face erori, pentru a-şi construi personalitatea, înainte ca un algoritm să facă asta în locul lor'', a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

''Iată de ce trebuie să avem în vedere un acces progresiv şi gradual, pentru diferite categorii de vârstă'', la social media şi la alte platforme online ce prezintă riscuri pentru minori, a explicat şefa executivului UE, adăugând că va prezenta propuneri legislative ''după vară''.

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Ţările care pregătesc restricţii

În rândul statelor membre, numeroase ţări, precum Franţa, Spania, Grecia, Danemarca, Austria şi Suedia, sunt deja pe cale de a pune în practică ori au în vedere restricţii la accesul la social media pentru minori.

Subiectul nu întruneşte unanimitatea, Estonia opunându-se interdicţiilor, în timp ce alte ţări membre UE încă nu s-au pronunţat. Echipa de experţi este prezidată de epidemiologul francez Maria Melchior şi de profesorul universitar german Jorg Fegert, expert în psihiatria copilului. Aceştia au propus în special:

interzicerea, la nivelul UE, a accesului pentru copiii sub 13 ani la social media şi alte servicii online, inclusiv la asistenţii bazaţi pe inteligenţă artificială, cu excepţia perioadelor limitate sub supravegherea unui părinte sau a unui cadru educativ;

autorizarea accesului pentru minorii între 13 şi 18 ani la platforme ce au pus în aplicare un sistem eficace de verificare a vârstei şi care au demonstrat că sunt sigure prin concepţie, de exemplu suprimând funcţiile care dau cea mai mare dependenţă;

ţările UE vor fi libere să introducă interdicţii de acces la nivel naţional pentru minorii care au împlinit vârsta de 13 ani.

Concluziile experţilor UE

''Suntem convinşi că Europa trebuie să introducă măsuri de protecţie pentru a garanta securitatea copiilor şi a adolescenţilor în lumea digitală'', a explicat Maria Melchior. ''Concluziile noastre sunt foarte clare. Copiii şi adolescenţii trebuie să fie în siguranţă pe reţelele sociale şi alte servicii digitale pe care le utilizează, indiferent de platformă'', a indicat experta franceză.

Protecţia online a copiilor a devenit una dintre priorităţile celui de-al doilea mandat al preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Irlanda, care deţine până la finalul anului preşedinţia prin rotaţie a Consiliului UE, a făcut din siguranţa online a copiilor una dintre priorităţile sale şi pledează pentru o abordare la nivel european privind verificarea vârstei utilizatorilor.

Ţări din afara Uniunii Europene au mers deja şi mai departe. Australia a adoptat o lege privind siguranţa online, prima lege din lume ce solicită platformelor de social media să împiedice crearea de conturi de către persoanele cu vârste sub 16 ani. Legea a intrat în vigoare în decembrie anul trecut. Von der Leyen a menţionat de mai multe ori această lege ca model pentru protecţia online a copiilor în UE.

Luna trecută, guvernul britanic şi-a anunţat intenţia de a introduce o interdicţie de tipul celei din Australia pentru persoanele sub 16 ani la folosirea principalelor platforme de social media în Regatul Unit, măsurile fiind aşteptate să intre în vigoare în primăvara lui 2027 şi să fie complementare legii privind siguranţa online, deja în vigoare.