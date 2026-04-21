Mai multe avioane militare americane se îndreaptă spre Orientul Mijlociu. Armistițiul este pe muchie de cuțit

Mai multe avioane ale Forțelor Aeriene Americane au fost detectate zburând în apropierea Orientului Mijlociu, marți, în timp ce armistițiul președintelui Donald Trump cu Iranul este incert.

de Redactia Observator

la 21.04.2026 , 21:19
Site-urile de urmărire a zborurilor arată cel puțin cinci avioane C-17 Globemaster III îndreptându-se spre Arabia Saudită după ce au părăsit o instalație cheie a NATO din Germania, conform Daily Mail.

Trump a anunțat un armistițiu de 14 zile cu Iranul pe 7 aprilie, pauza ostilităților urmând să expire miercuri seara, 22 aprilie.

Marți, Trump a semnalat că forțele americane sunt pregătite să reia operațiunile militare dacă negocierile nu reușesc să ducă la un acord.

Articolul continuă după reclamă

Trump a declarat reporterilor că armata este "nerăbdătoare", adăugând că se așteaptă ca bombardamentele să se poată relua dacă nu se ajunge la un acord înainte de termenul limită, exprimându-și în același timp încrederea că discuțiile ar putea duce totuși la ceea ce a descris ca fiind o "afacere excelentă".

Misiunea a stârnit teorii conform cărora războiul "se intensifică", speculațiile crescând escaladarea conflictului este iminentă.

Rapoartele indică faptul că aeronavele transportă echipamente de securitate, echipamente de comunicații, provizii logistice și personal despre care se crede că va sprijini operațiunile diplomatice viitoare.

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

Înapoi la Homepage
„Ridicol”. Mihaela Rădulescu, cel mai tulburător mesaj după moartea lui Felix Baumgartner. Apelul făcut
„Ridicol”. Mihaela Rădulescu, cel mai tulburător mesaj după moartea lui Felix Baumgartner. Apelul făcut
Reacția lui Chef Orlando Zaharia după ce și-a pierdut cuțitul de aur din sezonul 17. Ce spune după eliminarea lui Petrică Drelciuc
Reacția lui Chef Orlando Zaharia după ce și-a pierdut cuțitul de aur din sezonul 17. Ce spune după eliminarea lui Petrică Drelciuc
E gata! Mirel Rădoi l-a anunțat pe Gigi Becali că pleacă de la FCSB! Exclusiv
E gata! Mirel Rădoi l-a anunțat pe Gigi Becali că pleacă de la FCSB! Exclusiv
Cu câți bani a rămas, de fapt, bucureșteanul care a câștigat 13 milioane de euro la Joker. Cât este impozitul 
Cu câți bani a rămas, de fapt, bucureșteanul care a câștigat 13 milioane de euro la Joker. Cât este impozitul 
Cel mai controversat trapper din România a răspuns la marea întrebare! Consumă sau nu substanțe interzise
Cel mai controversat trapper din România a răspuns la marea întrebare! Consumă sau nu substanțe interzise
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că Ilie Bolojan va rămâne premierul României?
Observator » Ştiri externe » Mai multe avioane militare americane se îndreaptă spre Orientul Mijlociu. Armistițiul este pe muchie de cuțit
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.