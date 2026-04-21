Mai multe avioane ale Forțelor Aeriene Americane au fost detectate zburând în apropierea Orientului Mijlociu, marți, în timp ce armistițiul președintelui Donald Trump cu Iranul este incert.

Mai multe avioane militare americane se îndreaptă spre Orientul Mijlociu. Armistițiul este pe muchie de cuțit

Site-urile de urmărire a zborurilor arată cel puțin cinci avioane C-17 Globemaster III îndreptându-se spre Arabia Saudită după ce au părăsit o instalație cheie a NATO din Germania, conform Daily Mail.

Trump a anunțat un armistițiu de 14 zile cu Iranul pe 7 aprilie, pauza ostilităților urmând să expire miercuri seara, 22 aprilie.

Marți, Trump a semnalat că forțele americane sunt pregătite să reia operațiunile militare dacă negocierile nu reușesc să ducă la un acord.

Trump a declarat reporterilor că armata este "nerăbdătoare", adăugând că se așteaptă ca bombardamentele să se poată relua dacă nu se ajunge la un acord înainte de termenul limită, exprimându-și în același timp încrederea că discuțiile ar putea duce totuși la ceea ce a descris ca fiind o "afacere excelentă".

Misiunea a stârnit teorii conform cărora războiul "se intensifică", speculațiile crescând escaladarea conflictului este iminentă.

Rapoartele indică faptul că aeronavele transportă echipamente de securitate, echipamente de comunicații, provizii logistice și personal despre care se crede că va sprijini operațiunile diplomatice viitoare.

