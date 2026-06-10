Trump acuză Iranul că trage de timp la negocieri, iar acum "va trebui să plătească preţul"

Donald Trump a lansat un nou avertisment la adresa Iranului, după ce Statele Unite au lovit ţinte iraniene, iar Teheranul a ripostat în regiune. Liderul de la Casa Albă acuză Iranul că întârzie negocierile pentru un acord şi spune că "vor trebui să plătească preţul".

Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că Iranul prelungeşte prea mult negocierile pentru un acord şi a avertizat că Teheranul va suporta consecinţele, potrivit AP.

"Durează prea mult să negocieze un acord", a transmis Trump, pe platforma sa Truth Social. "Acum vor trebui să plătească preţul."

Nu este clar, deocamdată, la ce măsuri se referă liderul american.

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Statele Unite au lovit Iranul după prăbuşirea unui elicopter american

Declaraţia lui Trump vine la scurt timp după ce Statele Unite au lansat atacuri aeriene asupra Iranului. Mai mult, preşedintele american a acuzat Teheranul pentru prăbuşirea unui elicopter Apache.

La scurt timp, Iranul a ripostat şi a atacat mai multe ţări din regiune. Bahrain, Kuweit şi Iordania au fost vizate de tiruri iraniene.

Noul schimb de lovituri ridică semne de întrebare privind fragilitatea încetării focului şi cât de multă presiune mai poate suporta acordul.

Este al doilea episod de acest fel din această săptămână, după ce Iranul şi Israelul s-au atacat reciproc luni.