Poliţia din Devon şi Cornwall a transmis că echipajele de urgenţă intervin la Sourton Down, lângă Okehampton, după ce un elicopter al Marinei Regale s-a prăbuşit pe un câmp din Devon, potrivit SkyNews .

Elicopter al Marinei Regale britanice, prăbuşit în Devon. Mai multe drumuri au fost închise - Shutterstock

"Incidentul este în desfăşurare şi vom transmite noi informaţii pe măsură ce le vom avea", a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei. "Ministerul Apărării a confirmat că a fost vorba despre un elicopter al Marinei Regale."

Marina Regală a precizat că prăbuşirea a avut loc miercuri, cu puţin înainte de ora 4:00, ora locală, (n.r. cca. ora 6:00 în România). "O anchetă este în desfăşurare şi nu ar fi potrivit să comentăm mai mult în acest moment”, a adăugat un purtător de cuvânt.

Mai multe drumuri sunt închise în zona A386 şi A30 Sourton Cross. Potrivit Traffic England, sunt aşteptate perturbări pe breteaua de ieşire de pe A30 spre est către A386 până în jurul orei 12:30, ora locală, adică aproximativ 14:30 în România.