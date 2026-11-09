Marine Le Pen: "Nu există discriminări în Franţa, e cea mai puţin rasistă ţară din lume"

Marine Le Pen, candidata extremei drepte la preşedinţia Franţei, consideră că ”nu există discriminare în Franţa” şi că Franţa este ”cea mai puţin rasistă ţară din lume”, într-un interviu difuzat în weekend de postul american CBS, relatează AFP.

În acest interviu, la emisiunea "60 minutes" a postului american, Marine Le Pen apreciază că imigraţia a destablizat societatea franceză şi spune că rata şomajului străinilor este de două ori mai mare decât a francezilor.

Atunci când jurnalistul american remarcă faptul că acest nivel ridicat al şomajului ar putea avea legătură cu discriminarea, candidata îi răspunde că "nu, aşa ceva nu există (...). Nu, nu există discriminare în Franţa".

Potrivit ultimei anchete a Apărătorului Drepturilor, autoritatea însărcinată cu lupta împotriva discriminării, realizată în 2024 şi publicată în decembrie 2025, ”originea percepută constituie principalul factor de expunere la discriminări în căutarea unui loc de muncă”.

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Marine Le Pen a mai declarat la CBS că ”Franţa este cea mai puţin rasistă ţară din lume”, fără să citeze studii comparative. ”Noi susţinem pluaralismul politic, nu există elemente de fascism în programul nostru politic”, subliniază Le Pen.