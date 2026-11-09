Ambulanțierii din Braşov, somaţi să plătească combustibilul din propriul buzunar. Cum s-a ajuns aici

Salvează vieţi, dar ajung să plătească din propriul buzunar pentru combustibilul consumat în misiune. Vorbim despre un șofer de ambulanță din Brașov, căruia i-au fost opriți aproape 50 de lei din salariu după ce a depășit cota alocată. Iar cazul lui nu este unul izolat.

Majoritatea ambulanțierilor de la Serviciul de Ambulanță Județean din Brașov au primit astfel de somații. 80 din 100 de ambulanțieri au primit somații, cu sume chiar şi de peste 800 de lei imputate. E vorba de consumul de combustibil și totul pornește de la consumul ambulanței. Angajații din serviciul tehnic spun că astfel de ambulanță consumă între 15 și 18 litri la 100 de kilometri, evident, în funcție de cât de frig e afară și de cât de în forță este utilizată autospeciala.

Dar la consumul ambulanței propriu-zise se adaugă consumul instalației auxiliare de încălzire, o instalație care este în funcțiune aproape permanent pe timpul turei de lucru în lunile reci, şi la Brașov nu sunt deloc puține. O astfel de instalație consumă aproximativ 0,8 litri pe oră, iar de aici vine şi imputarea.

Reprezentanții conducerii Serviciului de Ambulanță Județean Brașov au declarat că până în luna noiembrie consumul instalației auxiliare de încălzire pentru spațiul interior, spațiul pacientului, nu a fost luat în calcul la consumul ambulanței și așa s-a ajuns la imputări chiar și de peste 800 lei pentru un ambulanțier din Brașov.

Articolul continuă după reclamă

Ambulanțierii sunt foarte frustrați de această situație, se simt nedreptățiți și spun că vor contesta imputările acestea la consumul de combustibil.