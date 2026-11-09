Pe cine trimit europenii la negocierile cu rușii și americanii. Kremlinul insistă că sunt excluși

UE, NATO, Germania, Franța și Marea Britanie trimit reprezentanți la negocierile de pace dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite, programate mâine şi poimâine la Abu Dhabi, însă doar la nivel de consilieri şi şefi de cabinete, nu şi la cel mai înalt nivel politic. Deşi şeful diplomaţiei franceze a dat asigurări că europenii vor participa la aceste discuţii, Kremlinul insistă că europenii sunt excluşi de la masa negocierilor trilaterale.

Negocierile dintre americani, ruşi şi ucraineni de la Abu Dhabi sunt programate să înceapă marți, 10 noiembrie, și să continue miercuri, 11 noiembrie. Pentru moment, nu se cunosc nici ora exactă când vor începe discuțiile, nici locul precis.

Cert este că discuțiile vor viza încetarea războiului, acorduri de securitate post-război, detensionare şi operaţiuni umanitare. Pentru europeni, prioritatea este să nu fie excluși de la discuţiile care pot schimba arhitectura de securitate a continentului.

Trump anunţă "o formă diferită a Ucrainei"

Kremlinul a insistat că negocierile oficiale vor avea un format strict trilateral: Rusia, Ucraina și SUA. Potrivit Moscovei, europenii își pot coordona pozițiile cu Washingtonul și Kievul, dar nu sunt considerați participanți la negocierile trilaterale propriu-zise.

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Comentariile lui Peskov par să contrazică o declarație făcută ieri de ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, care a spus că reprezentanți ai Franței vor fi prezenți la reuniune, fără să detalieze dacă vor sta toţi la aceeaşi masă sau vor avea discuţii separate ulterioare cu americanii şi ucrainenii.

Între timp, președintele Donald Trump a declarat ieri că toate părțile sunt "foarte aproape de încheierea unui acord" pentru oprirea războiului. Liderul de la Casa Albă a sugerat că înțelegerea ar putea duce la "o formă oarecum diferită a Ucrainei", fără să explice însă ce schimbări ar presupune acest lucru.

Europenii încearcă să influențeze aceste discuții pentru a evita un eventual acord care să avantajeze revendicările rusești, în detrimentul intereselor lor de securitate și ale Ucrainei, explică AFP.

Cine sunt rușii, ucrainenii și americanii care negociază la Abu Dhabi

Delegația Rusiei este condusă tot de celebrul Vladimir Medinski, consilier al președintelui Vladimir Putin. Din echipă mai fac parte Serghei Riabkov, ministru adjunct de externe, responsabi de relațiile cu SUA și controlul armelor, Mihail Galuzin, ministru adjunct de externe, Igor Kostiukov, șeful Direcției Principale de Informații a Statului Major General al armatei ruse (GRU), și Iuri Jîgarlovski, șef adjunct al Direcției Principale Operaționale a Statului Major General. Pregătirile au fost coordonate de Iuri Ușakov, consilierul lui Putin pentru politică externă, dar el nu face parte din delegație.

Vladimir Medinski este o figură detestată şi controversată în Ucraina. El este perceput ca un om cheie al propagandei prin care Rusia încearcă să justifice războiul împotriva Ucrainei.

De partea cealaltă, ucrainenii vor fi reprezentați de Rustem Umerov, șeful Serviciului de Informații Externe, Kirilo Budanov, șeful Biroului Președintelui, David Arahamia, liderul grupului parlamentar "Slujitorul Poporului", formațiunea președintelui Volodimir Zelenski, Serhii Kîslîția, diplomat, adjunct al șefului Biroului Președintelui, Vadim Skibițki, reprezentant al serviciilor de informații militare ucrainene, și Andrii Hnatov, șeful Statului Major General.

Statele Unite vor fi reprezentate de emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, și de ginerele președintelui american, Jared Kushner. Nu se știe nimic deocamdată despre participarea vreunui membru al guvernului american, precum secretarul de stat Marco Rubio

Pe cine trimit europenii și NATO la Abu Dhabi

La Abu Dhabi vor fi prezenți și reprezentanți ai NATO și UE. Potrivit presei ucrainene, este vorba despre Geoffrey van Leeuwen, șeful de cabinet al secretarului general al NATO, Bjorn Seibert, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai Ursulei von der Leyen și șeful de cabinet al președintei Comisiei Europene, precum și Anna-Maria Boura, consiliera pentru politică externă a președintelui Consiliului European, Antonio Costa.

Franța, Germania și UK ar urma să fie reprezentate la nivel de consilieri prezidențiali și guvernamentali. Este vorba despre Gunter Sautter, consilierul pentru securitate și politică externă al cancelarului german Friedrich Merz, Jonathan Powell, consilierul pentru securitate națională al premierului britanic Andy Burnham, și Emmanuel Bonne, consilierul diplomatic al președintelui francez Emmanuel Macron.

La ce să ne așteptăm de la aceste discuții

Volodimir Zelenski a transmis azi că s-a coordonat cu Ursula von der Leyen înainte de discuții. "Ursula și cu mine ne-am coordonat pozițiile privind reuniunea de la Abu Dhabi. Facem totul pentru ca formatul trilateral să producă rezultate", a scris el pe X. Și șefa Comisiei Europene a anunțat că a avut o convorbire telefonică "constructivă" cu Zelenski.

Săptămâna trecută, Jared Kushner, ginerele lui Trump, a dat asigurări că SUA se vor consulta "strâns" cu europenii la Abu Dhabi. "Și, dacă sunt realizate progrese, ne vom propune să evoluăm către un format multilateral mai amplu, cu participarea lor directă", a precizat acesta.

Într-o postare pe rețelele sociale, Steve Witkoff a anunțat că negocierile de la Abu Dhabi se va concentra pe garanțiile de securitate pentru după război, reducerea escladărilor, măsurile umanitare și încheierea conflictului.