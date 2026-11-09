Reforma administrativă ar putea elimina 18.000 de aleși locali. PSD pregătește schimbări din 2028

Reforma administrativ-teritorială ar putea duce la dispariția a 15.000 până la 18.000 de funcții de aleși locali, începând din 2028, potrivit europarlamentarului PSD Dragoș Benea. Acesta a avertizat că măsura va genera pierderi politice pentru toate partidele, însă PSD ar putea fi cel mai afectat, prin reducerea numărului de aleși locali. Dragoş Benea a anticipat și o rezistență internă față de reformă în toate formațiunile politice.

"Nu sunt atât de naiv să nu mă gândesc că va fi o rezistenţă internă în toate partidele", a precizat europarlamentarul.

Europarlamentarul PSD Dragoş Benea a fost întrebat dacă PSD a făcut o evaluare a reducerii costurilor cu administraţia locală, odată cu această reformă administrativă la care lucrează.

"S-a lucrat şi la această cifră. Mi-aş fi dorit să vă dau o cifră cât mai exactă. Permiteţi-mi ca la următoarea întâlnire să venim şi cu cifre. Ce pot să vă spun aşa ca cifră, undeva între 15.000 şi 18.000 de aleşi locali, care s-ar putea să nu mai fie, din 2028 încolo, consilieri, primari, viceprimari. Sunt cheltuieli de funcţionare, cheltuieli de mentenanţă, care nu vor mai fi. Dar sunt calcule complicate, unde chiar trebuie să folosim baze de date publice, ca să putem avansa o cifră cât mai corectă", a precizat el.

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"Eu am spus că singurul câştigător detaşat sunt cetăţenii României. Restul, toate partidele, toate partidele au de pierdut. Poate PSD-ul, cei mai mulţi aleşi locali pierde. Dar şi PNL-ul, şi UDMR-ul, şi USR-ul vor pierde, vor avea costuri politice ca urmare a acestui demers. Nu sunt atât de naiv să nu mă gândesc că va fi o rezistenţă internă în toate partidele, inclusiv în PSD", a spus Benea.

Despre afirmaţia ministrului Dezvoltării, Alexandru Stoica, privind reforma administraţiei locale în care sunt incluse doar comunele sub 1.500 de locuitori, Dragoş Benea a explicat că e vorba de două reforme.

"Vorbim de două. Eu am început această conferinţă de presă spunându-vă că eu coordonez un grup de lucru care îşi propune să depăşească barierele a ceea ce implementează domnul Alexandru Stoica la Ministerul dezvoltării, cu comasarea voluntară la localităţile până la 1.500 de locuitori. Noi, acest grup de lucru, vrea să treacă dincolo de aceste bariere. Evident că am vorbit şi de oraşe care astăzi nu mai au populaţie de oraşe", a precizat Benea.

Eurodeputatul a mai afirmat că este vorba de o reformă paralelă, dar până la un punct.

"Soluţia este răspunderea, angajarea răspunderii Guvernului cu aplicabilitate din 2028. Primarii îşi vor duce mandatele la capăt. (..) Voluntar nu cred că vor fi foarte multe comunităţi care doresc să se comaseze. Ceea ce încercăm prin acest grup de lucru şi să ducem acest document în faţa românilor, nu vorbeşte de voluntary vorbeşte de nişte criterii care ne vor indica acele comunităţi care sunt recomandabile a fi duse la comasare", a explicat Benea.

Întrebat dacă va mai fi nevoie şi de referendum în zonele respective, în cazul asumării răspunderii, Benea a răspuns: "Dacă nu umblăm la actuala arhitectură administrativă, deci nu intrăm în conflict cu Constituţia, nu văd să ajungem la referendumuri locale, la mii de referendumuri locale. Nu cred".