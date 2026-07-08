Ultimele atacuri ale Statelor Unite în Iran au fost ”absolut necesare”, declară miercuri, la Ankara, secretarul general al NATO Mark Rutte, relatează AFP.

Mark Rutte: Atacurile SUA în Iran au fost absolut necesare. E crucial ca SUA să reacţioneze cu fermitate - Profimedia

"Cred că era absolut necesar", a declarat secretarul general al NATO presei în a doua zi a summitului Alianţei în Turcia.

"Cred că este absolut crucial ca Statele Unite să reacţioneze cu fermitate", a subliniat Mark Rutte.

Iranul a încălcat armistiţiul cu Statele Unite, a acuzat şeful NATO.

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El vrea ca membrii NATO să "reconfirme că Iranul nu trebuie să pună niciodată mâna pe pe capacitate nucleară" şi să reafirme importanţa libertăţii navigaţiei în Strâmtoarea Ormuz.

Într-o declaraţie publicată pe reţelele sociale, Comandamentul Central al SUA a afirmat că forţele americane au lansat atacurile "pentru a impune un preţ greu celor care vizează şi atacă nave comerciale cu echipaje formate din civili nevinovaţi pe o cale navigabilă internaţională".

Cele mai recente atacuri au vizat sistemele iraniene de apărare aeriană, sistemele de monitorizare a coastelor, rachetele sol-aer, rachetele de croazieră anti-nave şi bazele de lansare a dronelor, a declarat pentru Reuters un oficial american, care a dorit să rămână anonim.

Potrivit postului de ştiri IRIB, s-au auzit şase explozii pe insula iraniană Qeshm, şapte în oraşul Sirik, din sudul ţării, şi alte câteva în marele oraş portuar Bandar Abbas (sud).

Noile atacuri de ambele părţi ameninţă acordul provizoriu încheiat luna trecută, atât SUA, cât şi Iranul afirmând că aceste atacuri încalcă acordul iniţial.