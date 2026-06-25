Replica României după ce Iranul ne-a acuzat că suntem complici la războiul lansat de SUA şi Israel

Ministerul Afacerilor Externe a reacţionat în urma acuzaţiilor lansate de Teheran, potrivit cărora NATO ar fi fost complice în operaţiunile militare desfăşurate de SUA şi Israel împotriva Iranului. Acuzaţia Iranului vine după declaraţiile şefului NATO, Mark Rutte, privind rolul unor state europene, inclusiv România, în sprijinirea acţiunilor militare. MAE precizează că decizia României la care Teheranul face referire a fost luată în contextul "acordurilor bilaterale existente cu SUA".

"Reiterăm că România nu a fost parte a acestui conflict, prioritatea țării noastre fiind sprijinirea constantă a eforturilor diplomatice care au avut ca scop dezescaladarea regională și obținerea unui climat de pace și securitate în Orientul Mijlociu.

De asemenea, reamintim că decizia României la care se face referire a fost luată în contextul acordurilor bilaterale existente cu SUA. România este o țară aliată, cu responsabilități și angajamente pe care le respectă pe deplin.

Subliniem încă o dată că toate deciziile pe care România le ia în exercitarea suveranității sale sunt atent evaluate pentru a ne asigura că acestea sunt în conformitate cu prevederile Cartei ONU și cu normele relevante de drept internațional", a transmis Ministerul Afacerilor Externe.

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Iranul acuză România de complicitate

Purtătorul de cuvânt al ministerului iranian de Externe, Esmail Baghai, a acuzat joi NATO de "complicitate" la "războiul de agresiune ilegal" declanşat împotriva Iranului de către Statele Unite şi Israel, potrivit AFP.

Baghai a reacţionat la declaraţiile făcute la Fox News de secretarul general al NATO, Mark Rutte, potrivit cărora "500 de avioane americane au decolat de pe bazele americane din Italia" pentru a sprijini operaţiunea militară israelo-americană "Epic Fury", lansată împotriva Iranului pe 28 februarie.

Rutte a afirmat, de asemenea, că aeroportul din Bucureşti şi-a redus numărul zborurilor comerciale pentru a face loc avioanelor de realimentare utilizate în cadrul acestei operaţiuni şi că, în timpul conflictului, au fost efectuate între 4.000 şi 5.000 de zboruri ale avioanelor americane de pe bazele europene.