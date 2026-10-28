De ce s-au ciocnit cele două trenuri în Toledo. Cele două erori care ar fi provocat tragedia

Catastrofa feroviară de la Toledo, care a îndoliat Spania, este cel mai grav accident de tren din țară din ultimii 13 ani. Cel puțin 68 de oameni au murit, iar alte zeci de persoane sunt internate în spital. Un operator din centrul de control ar fi autorizat plecarea unui tren de mare viteză, deși avea o altă garnitură oprită pe aceeași linie, la 25 de kilometri în față, scrie El País, citând surse guvernamentale.

Cauza accidentului nu este clară deocamdată, dar primele investigații indică faptul că tragedia ar fi fost provocată de o defecțiune informatică, urmată de o eroare umană, scrie El País.

Coliziunea s-a produs la ora locală 08:54, între un tren Renfe, companie de stat, și un altul al companiei private Iryo. Ambele trenuri circulau pe ruta Madrid-Sevilla şi se îndreptau spre regiunea Andaluzia, situată în sudul țării. La bordul celor două garnituri se aflau 554 de oameni.

Este aceeași linie de mare viteză pe care s-a produs și accidentul din 18 februarie de la Adamuz (Cordoba), deși tronsonul era diferit. Tragedia de la începutul anului s-a soldat cu 46 de decese.

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Impactul a avut loc la kilometrul 118, între localitățile Mora, Orgaz și Urda din provincea Toledo. O zonă în care locuiesc mulţi cetăţeni români.

În jurul orei locale 08:30, s-a defectat sistemul de siguranță care monitorizează circulația trenurilor de mare viteză și asigură menținerea distanței optime dintre ele, scrie ziarul spaniol, citând surse guvernamentale.

În urma defecțiunii, aproximativ șase trenuri s-au oprit automat. După opt minute, controlul circulației a trecut în regim manual. Însă din motive încă necunoscute, trenul Iryo nu a reușit să pornească și a rămas blocat pe linia ferată.

Este momentul în care un operator de la centrul de control de la Madrid ar fi permis în mod "inexplicabil" trenului Renfe să își continue călătoria, deși avea un alt tren oprit la 25 de kilometri în față.

Mai mult de atât, deși putea vedea pe monitor că trenul Iryo bloca linia, operatorul i-ar fi permis trenului Renfe să circule cu viteză normală iar acesta a lovit în plin trenul staționat.

Potrivit procedurilor, ar fi trebuit să îi limiteze viteza la 40 km/h. Asta ar fi permis un timp semnificativ mai mare pentru frânare.

Viteza exactă a trenului Renfe în momentul impactului nu este încă cunoscută. Un alt ziar spaniol, El Mundo, scrie pe surse că a fost de 100 km/h. Pe acel tronson, trenurile pot circula cu până la 200 km/h.