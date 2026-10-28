Tânăr, după ce s-a mutat într-un sat cu 20 de locuitori: "Dau 100 de euro pe chirie, oamenii nu mă cred"

Ibón are 32 de ani şi locuiește într-un sat cu mai puțin de 20 de oameni. Bărbatul plătește foarte puțin pentru apă și cheltuiește doar 100 de euro pe lună pentru mâncare.

Ibón, un tânăr de 32 de ani, s-a mutat din San Sebastián într-un sat cu mai puțin de 20 de locuitori, din regiunea Piloña, Asturias, unde plătește o chirie de numai 100 de euro pe lună. "Plătesc 100 de euro, cei din orașul meu nu mă cred".

Ibón reușește să trăiască cu aproximativ 250 de euro pe lună, sumă care acoperă chiria, utilitățile și mâncarea. Tânărul economisește bani inclusiv pentru că are propria grădină, de unde își asigură o parte dintre legumele de care are nevoie, potrivit ElEspanol.

Bărbatul lucrează de la distanță ca antrenor personal și spune că cele mai bune oferte de locuințe din mediul rural nu se găsesc pe internet, ci direct la fața locului, prin discuții cu localnicii.

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Cum a fost primit de către localnici

Tânărul povestește și despre primirea călduroasă de care a avut parte din partea vecinilor, care obișnuiesc să se ajute între ei.

Viața la țară are numeroase avantaje, iar unul dintre cele mai importante este costul redus al traiului. Ibón, în vârstă de 32 de ani, este un exemplu în acest sens. După ce și-a petrecut aproape toată viața în San Sebastián, în urmă cu câteva luni a decis să se mute într-un sat cu mai puțin de 20 de locuitori, din Piloña, Asturias.

"Plătesc 100 de euro chirie pe lună", povestește el pe canalul de YouTube, hilux_aventura. Tânărul spune că toate cheltuielile sale lunare ajung la aproximativ 250 de euro, dintre care 100 de euro îi folosește pentru mâncarea lui și a câinelui său.

"Păstrez bonurile ca să pot demonstra cât cheltuiesc, pentru că oamenilor din orașul meu nu le vine să creadă", explică Ibón.

Unul dintre motivele pentru care reușește să economisească atât de mult este faptul că are propria grădină de legume. Datorită acesteia, nu a fost nevoit să cumpere legume pe tot parcursul verii.

Ce cheltuieli lunare are tânărul

O altă cheltuială foarte mică este cea pentru apă. "Pare ridicol, dar aici plătesc doar 5 euro pe lună pentru apă. Mi se pare incredibil", spune tânărul pe canalul său de YouTube, Cronicas Berasategui.

"Cele mai bune case nu sunt anunțate pe site-urile imobiliare. Le găsești dacă vii aici, cunoști locul și întrebi oamenii", explică el.

Cât timp a durat până a găsit locuinţa potrivită

Tânărul spune că i-au trebuit două luni pentru a găsi casa în care locuiește acum. "Am găsit casa din vorbă în vorbă, prin intermediul unei persoane care nici măcar nu se gândea să o închirieze", povestește Ibón.

Acesta îi încurajează pe cei care își doresc să se mute la țară să aibă curajul de a face o schimbare.

"Trebuie să ieși puțin din zona de confort. Fă pași mici, până când ajungi să-ți faci bagajele, să te urci în mașină și să nu te mai întorci", spune el.

În cazul său, adaptarea la viața într-o comunitate atât de mică a fost ușoară, mai ales datorită vecinilor.

"Din prima zi în care am ajuns aici, oamenii nu au încetat să mă încurajeze, să mă ajute și să-mi facă favoruri", povestește tânărul. "Sunt extrem de amabili și au obiceiul de a se ajuta unii pe alții", adaugă el.

Lucrează de acasă și își câștigă existența ca antrenor personal. Mutarea în Asturias nu a însemnat că Ibón a trebuit să renunțe la profesia sa. Tânărul continuă să lucreze ca antrenor personal, dar își desfășoară activitatea de la distanță.

Acesta oferă programe de antrenament și consiliere pe o perioadă de trei luni, destinate în special persoanelor care au puțin timp liber. Ședințele au loc prin apeluri video, în cadrul cărora stabilește exercițiile și programul pentru fiecare client.

Cât de uşor s-a obişnuit cu viaţa la sat

Pentru că poate lucra de oriunde, Ibón consideră că mutarea într-un sat mic i-a oferit posibilitatea de a avea o viață mai liniștită, cu cheltuieli mult mai mici.

Tânărul crede că multe persoane evită să facă o asemenea schimbare din cauza obișnuinței cu viața de la oraș.

"De multe ori spunem că viața la oraș ne face fericiți, dar cred că spunem asta pentru că nu cunoaștem altceva. Confortul ne slăbește", explică el.