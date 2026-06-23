Mărturia SF a pilotului american prăbuşit în Iran. Ce a văzut pe cer înainte de a se catapulta

Un pilot american de F-15, doborât deasupra Iranului în aprilie, le-a povestit oficialilor din serviciile de informaţii, că înainte de catapultare, a văzut o formaţiune neobişnuită de drone iraniene, care se mişcau coordonat, într-o formă asemănătoare unei meduze. Informaţia a declanșat o dezbatere aprinsă în cadrul agenţiilor de informații, dezvăluie CNN.

Relatarea pilotului a fost confirmată de patru surse pentru CNN. Concret, pe 3 aprilie 2026, un avion de luptă american F-15E, care avea la bord pilotul şi un ofiţer responsabil de sistemele de armament, a fost doborât în sudul Iranului. Cei doi au fost salvaţi în urma unei misiuni contracronometru, în timpul căreia comandouri americane au pătruns adânc în Iran fără să fie detectate.

La întoarcerea în ţară, la debriefingul în faţa oficialilor din serviciile de informaţii, pilotul ar fi spus că, înainte de a se catapulta din aeronavă, a văzut mai multe drone iraniene care planau în aer, mişcându-se ca una singură, într-o formaţiune care semăna cu o meduză. Informaţia i-a alarmat pe unii membri ai comunităţii americane de informaţii. Dacă este reală, ar însemna că Iranul a făcut un progres îngrijorător în domeniul dronelor.

"Mai multe drone interconectate, care se mişcau ca una singură, cu drone mai mici sub dronele mai mari, ca nişte picioare. Ceva de-a dreptul extraterestru", aşa a fost descrisă relatarea pilotului de către una dintre sursele CNN. O altă sursă a declarat că pilotul a descris o "zonă aeriană plină de drone".

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Americanii încă anchetează cum a fost doborât avionul F-15, dar, din primele informaţii, prăbuşirea aeronavei ar fi fost provocată de drone, spun două surse. A fost pentru prima dată când o aeronavă americană a fost doborâtă deasupra Iranului în timpul conflictului.

Pilotul a fost salvat la câteva ore după ce s-a catapultat din aeronavă, în timp ce ofiţerul responsabil de sistemele de armament a fost recuperat de americani după mai bine de o zi, timp în care s-a luptat să nu fie capturat de iranieni. Nu este clar dacă şi al doilea membru al echipajului a văzut formaţiunea de drone descrisă de pilot.

O a doua aeronavă, un A-10, a fost doborâtă în timpul operaţiunii de salvare, însă pilotul acesteia a reuşit să se catapulteze în siguranţă în afara spaţiului aerian iranian.

Oficialii americani din serviciile de informaţii nu au căzut de acord în legătură cu modul în care trebuie interpretată mărturisirea pilotului şi nici dacă acesta a putut descrie cu exactitate incidentul, pentru că a suferit o comoţie în urma prăbuşirii.

Pilotul mai fusese doborât o dată în timpul războiului cu Iranul. S-a aflat printre piloţii doborâţi din greşeală de forţele kuweitiene pe 2 martie 2026, au spus două dintre surse. Atunci trei avioane de vânătoare americane au fost doborâte accidental de apărarea aeriană din Kuweit. Toate echipajele au supravieţuit.

În aceste condiţii, serviciile americane au pus la îndoială relatarea pilotului. Oficialii americani chiar au luat în calcul scenariile unui test sau al unei iluzii optice. De aceea, în timpul informării, l-au întrebat dacă este sigur că a văzut exact ceea ce a descris.

Întrebările privind programul de drone al Iranului apar în contextul în care SUA şi Teheranul negociază un acord care să pună capăt războiului cu Iranul. Săptămâna trecută a început o fereastră de 60 de zile pentru discuţii, în cadrul unui armistiţiu prelungit. Se aşteaptă ca aceste negocieri să se concentreze pe programul nuclear al Iranului, dar ambele tabere au ridicat o gamă largă de probleme.

Două surse au precizat pentru CNN că există o serie de rapoarte care indică faptul că Iranul ar fi primit sprijin din partea Chinei şi Rusiei pentru dezvoltarea tehnologiei de drone, dar ceea ce a descris pilotul a fost o noutate pentru agenţiile americane de informaţii.

CNN explică faptul că ceea ce a descris pilotul este cunoscut tehnic drept "one-to-many meshed networking", adică un sistem prin care mai multe drone conectate între ele pot fi coordonate simultan. În general, aceste reţele permit unui operator să controleze mai multe drone în acelaşi timp.

Serviciile de informaţii americane cred că Rusia şi China deţin această capabilitate. Dacă ea ar ajunge şi în mâinile iraniene, ar reprezenta un motiv de îngrijorare pentru forţele americane şi aliaţii lor din regiune.

Aceste reţele ar putea fi folosite, teoretic, şi pentru a asigura conectivitate la internet în zone izolate, fără infrastructură existentă, a subliniat un oficial american.