De ce și-au distrus americanii două avioane comando și patru elicoptere în Iran

O misiune secretă a armatei americane, desfășurată în Iran, a fost la un pas să se transforme într-un eșec, după ce mai mulți militari au rămas blocați în spatele liniilor inamice din cauza unor defecţiuni mecanice, scrie Reuters .

Sub acoperirea nopții, comando-uri americane au pătruns adânc în Iran fără să fie detectate și au reușit să recupereze un ofițer specialist în sisteme de armament, din echipajul unui avion F-15E Strike Eagle, rămas izolat. Acesta a fost dus către un punct secret de întâlnire înainte de ivirea zorilor.

Problemele au apărut când două avioane MC-130, care transportaseră o parte dintre cei aproximativ 100 de militari, s-au defectat și nu au mai putut decola, punând în pericol întreaga misiune. Trupele riscau să rămână blocate în Iran.

De ce şi-au distrus americanii echipamentele

Comandanții au luat o decizie riscantă și au ordonat trimiterea altor aeronave pentru evacuare în mai multe etape. Militarii au fost nevoiți să aștepte câteva ore tensionate, dar planul a funcționat. Toți au fost extrași în siguranță, iar înainte de retragere, americanii au distrus avioanele defecte și încă patru elicoptere, pentru a nu lăsa echipamente sensibile în urmă.

Militarul salvat era al doilea membru al echipajului unui avion de luptă F-15E Strike Eagle, despre care Iranul a anunțat vineri că a fost lovit de apărarea antiaeriană deasupra provinciei Isfahan. Cei doi membri ai echipajului s-au catapultat separat: pilotul a fost salvat rapid, însă celălalt militar a rămas pe teritoriul Iranului. Acesta și-a scrântit glezna și s-a ascuns pe un deal. Ulterior, a reușit să ia legătura cu armata americană și să-și confirme identitatea, un pas esențial pentru a evita o posibilă capcană.

Cum a încercat CIA să inducă în eroare Iranul

Înainte de operațiune, CIA a încercat să inducă în eroare autoritățile iraniene, răspândind informații false că militarul fusese deja localizat. În același timp, armata americană a bruiat comunicațiile și a bombardat drumuri din zonă pentru a împiedica apropierea altor persoane. Pentru extracție au fost folosite avioane mai mici, capabile să aterizeze pe piste scurte.

Operațiunile de căutare au fost dificile. Două elicoptere Black Hawk au fost lovite de foc iranian, dar au reușit să se retragă. Într-un alt incident, un avion A-10 a fost lovit deasupra Kuweitului, iar pilotul s-a catapultat.

Războiul din Orientul Mijlociu a dus până acum la moartea a 13 militari americani și rănirea a peste 300, fără ca vreunul să fie capturat. Deși Donald Trump susține că armata iraniană este slăbită, experții spun că Iranul încă are capacitatea de a lovi aeronave americane. Oficialii iranieni au anunțat inclusiv folosirea unui nou sistem antiaerian.

Potrivit informațiilor americane, Iranul dispune în continuare de rachete și drone. Statele Unite au distrus cu certitudine aproximativ o treime din arsenalul de rachete, iar o altă parte ar fi fost avariată.

