Scumpirea componentelor forţează producătorii de PC-uri înapoi în China. Expansiunea AI, unul dintre motive

Forţaţi de scumpirea memoriilor şi a celorlaltor componente, producătorii de PC-uri mută producţia înapoi în China, după ce au mizat pe diversificarea acesteia.

Conform surselor citate de Nikkei, Acer, Asus şi HP ar fi decis să mute producţia din Tailanda şi Vietnam înapoi în China, scrie News.ro.

Pe lângă cei trei, şi Dell ar analiza în prezent o mutare similară.

Decizia are legătură cu scumpirea componentelor, în primul rând a memoriilor, scumpire generată de centrele de date pentru AI care acaparează un mare volum de componente.

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În acest context, China pare să rămână cea mai bună opţiune pentru producerea PC-urilor, prin prisma preţurilor mai mici şi a forţei de muncă experimentate.

Producătorii de PC-uri apelează acum la contractori chinezi mai mici şi mai puţin cunoscuţi, câtă vreme cei mari sunt ocupaţi cu dezvoltarea memoriilor mai scumpe şi mai performante pentru centrele de date.

Este practic o revenire la capacitatea de producţie a Chinei, după ce, la presiunea Statelor Unite, producătorii de PC-uri au încercat în ultimii ani să-şi diversifice producţia, mutând o parte din aceasta în ţări din Asia de sud-est.

Vânzările de PC-uri au scăzut în al treilea trimestru cu 21% faţă de anul trecut, iar analiştii se aşteaptă la o scădere de 24% în trimestrul următor.