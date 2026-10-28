Satul vechi de 500 de ani pe care îl poţi lua pe gratis. Are 12 case şi 1,5 hectare de teren

Un sat abandonat cu 12 case şi peste 15.000 de metri pătraţi de teren este oferit gratuit investitorilor dispuşi să îl readucă la viaţă. Deşi preţul listat este de zero euro, viitorul administrator ar trebui să investească milioane de euro în renovarea clădirilor şi transformarea zonei într-un complex turistic. Oferta vine însă cu o condiţie importantă pentru investitori.

A Barca, un mic sat din localitatea Cortegada, provincia Ourense, în nord-vestul Spaniei, este oferit gratuit celor care vor să investească în revitalizarea sa. Proprietatea include 12 case abandonate şi peste 1,5 hectare de teren, însă oferta nu se adresează persoanelor care caută o locuinţă ieftină, ci investitorilor interesaţi de dezvoltarea unui proiect turistic.

Potrivit publicaţiei franceze Marie France, care citează portalul spaniol Voz Populi, autorităţile locale vor să cedeze dreptul de utilizare a proprietăţii pentru "restaurarea şi revitalizarea acesteia". Scopul este ca fostul sat să fie transformat într-un complex turistic, cu facilităţi de agrement şi servicii de alimentaţie publică.

Satul este gratuit, dar renovarea ar putea costa până la 3 milioane de euro

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Deşi preţul de pornire este de zero euro, investiţia necesară pentru readucerea satului la viaţă este considerabilă. O analiză publicată în 2024 arăta că autorităţile locale estimau costurile lucrărilor la aproximativ 2-3 milioane de euro.

Banii ar urma să fie folosiţi pentru renovarea celor 12 locuinţe abandonate, ci şi pentru reabilitarea străzilor şi a drumurilor de acces către sat, scrie Onet. Ulterior, investitorul ar trebui să amenajeze un complex destinat turismului, care să includă spaţii de recreere şi servicii gastronomice.

Există însă şi o altă condiţie importantă. Oferta nu presupune o vânzare propriu-zisă a proprietăţii, ci acordarea unei concesiuni, adică a dreptului de utilizare a satului în anumite condiţii şi pentru o perioadă limitată.

Sursa citată precizează că, în 2024, autorităţile lua în calcul o concesiune pe o perioadă de 50 de ani. Oferta actuală nu menţionează însă durata pentru care proprietatea ar urma să intre în uzul investitorului.

Aceste condiţii explică de ce, în ciuda preţului simbolic, proiectul nu a atras un număr mare de doritori. Un eventual investitor ar trebui să cheltuiască mai multe milioane de euro pentru reabilitarea unei proprietăţi pe care nu ar urma să o deţină în condiţiile unei achiziţii imobiliare obişnuite.

Satul are o istorie de peste 500 de ani, dar a fost părăsit de toţi locuitorii

A Barca a fost înfiinţat în secolul al XV-lea şi se află pe malul râului Mino, în apropierea graniţei dintre Spania şi Portugalia. Timp de mai multe secole, satul a reprezentat un punct de trecere între cele două maluri ale râului.

Situaţia localităţii s-a schimbat în anii 1920, odată cu construirea unui pod în apropiere. Locuitorii au început atunci să se ocupe cu cultivarea viţei-de-vie, însă câteva decenii mai târziu au fost nevoiţi să se confrunte cu o nouă schimbare.

În anii 1950, punerea în funcţiune a unui baraj a provocat inundarea unei părţi din terenurile agricole. În cele din urmă, locuitorii au părăsit cătunul, iar casele au rămas abandonate.

În prezent, A Barca este un sat-fantomă, care atrage vizitatori curioşi să descopere istoria aşezării. Autorităţile locale speră totuşi să găsească un investitor dispus să aloce câteva milioane de euro pentru renovarea clădirilor şi transformarea fostului sat într-o destinaţie turistică.