Membrii partidului AfD, catalogaţi de premierul landului Bavaria drept "bufonii curţii lui Putin"

Premierul landului Bavaria, Markus Soder i-a catalogat duminică pe membrii formaţiunii de extremă-dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD) drept "bufonii curţii" ai liderului rus Vladimir Putin, relatează dpa, citat de Agerpres.

"Oamenii ăştia sunt sicofanţi, sunt bufonii curţii lui Putin, sunt servitorii Kremlinului", a declarat Soder la o conferinţă a tineretului conservator din sud-vestul Germaniei.

Parlamentarii AfD au invitat grupuri de vizitatori la ambasada rusă din Berlin, a spus el. Comentariile lui Soder au loc după ce AfD a anunţat că mai mulţi dintre politicienii săi urmează să efectueze o vizită la Moscova.

Markus Soder este liderul Uniunii Creştin-Sociale (CSU) din Bavaria, formaţiunea soră a Uniunii Creştin-Democrate (CDU) a lui Friedrich Merz.

Articolul continuă după reclamă

CDU şi CSU sunt ultimele partide din Germania care se pot opune cu succes AfD, a apreciat Soder, respingând criticile că blocul conservator are o retorică prea apropiată de populiştii de extremă dreapta.

"Singurii capabili să-i ţină pe radicali departe de putere sunt CDU şi CSU, nimeni altcineva", a afirmat el.

Premierul bavarez prezice "bătălii mari şi dure" pentru viitoarele campanii electorale

Soder a prezis "bătălii mari şi dure" pentru viitoarele campanii electorale din landuri, în special în Estul Germaniei.

Ca şi Friedrich Merz, liderul bavarez a exclus orice cooperare cu AfD.

"Avem o idee diferită de libertate", a spus Soder. Nu trebuie ca justiţia şi poliţia să fie controlate doar de putere, iar minorităţile să fie oprimate. "C-ul din numele nostru ne interzice să facem asta", a spus el, referindu-se la cuvântul "creştin" din numele partidului.

Soder a mai apreciat că AfD este format din "oameni ciudaţi", dintre care mulţi sunt suspectaţi de extremism de dreapta sau sunt puşi sub acuzare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că autoapărarea ar trebui să fie curs obligatoriu pentru fete în școală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰