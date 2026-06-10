Mercedes vrea să modifice modelul G-Class pentru a intercepta drone

Mercedes-Benz îşi pune la dispoziţie două modele din portofoliul său pentru a fi modificate astfel încât să fie capabile să intercepeze drone, în condiţiile în care aparatele fără pilot au devenit o ameninţare pentru aeroporturile germane sau pentru infrastructura strategică a ţării.

Potrivit Financial Times, Mercedes este foarte aproape de încheierea unui acord cu Tytan Technologies, un start-up din Munchen, pentru a modifica modelele Sprinter şi G-Class astfel încât aceasta să fie capabile să intercepteze dronele FPV, aparate de mici dimensiuni. Dacă proiectul se va concretiza în realitate, atunci aceste maşini ale companiei Mercedes vor fi dotate cu drone interceptoare.

Decizia luată de Renault

Deocamdată, nu este clar dacă aceste modele modificate vor fi oferite exclusiv Armatei şi forţelor de ordine sau vor exista şi versiuni pentru populaţia civilă. Mercedes-Benz nu este singura companie din domeniul auto care încearcă să se alinieze noilor realităţi din Europa.

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În contextul în care dronele au devenit o realitate zilnică a războiului din Ucraina, Renault a anunţat o colaborare cu Turgis Gaillard pentru dezvoltarea de drone, aparate ce vor fi destinate armatei ucrainene. Spre deosebire de Mercedes, Renault va produce direct aparate de zbor fără pilot, nu le va integra în vreunul dintre modelele sale. În timpul Primului şi în timpul celui De-al Doilea Război Mondial, Renault a mai produs echipamente militare, inclusiv tancuri.