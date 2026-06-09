De ce scade rata fertilităţii? Smartphone-urile ar fi parte din problemă, sugerează două studii

Numărul copiilor născuţi de fiecare femeie este în scădere în mai multe ţări, iar oamenii de ştiinţă încă întâmpină dificultăţi în evaluarea tuturor cauzelor aflate în spatele acestei scăderi. Două studii americane publicate recent indică acelaşi "suspect": smartphone-urile, scrie AFP, citat de Agerpres.

Posesorii de smartphone-uri au mai puține interacțiuni sociale și, așadar, mai puține relații sexuale în viața reală, sugerează autorii celor două cercetări.

Rata fertilității a scăzut cu 22% în Statele Unite începând din 2007 și oamenii de știință au emis ipoteza că acest declin net înregistrat de la acea dată este asociat cu lansarea pe piață, în același an, a telefonului inteligent iPhone produs de Apple.

Pe ce se bazează ipoteza

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Pentru a-și confirma teoria, doi cercetători de la Universitatea Middlebury s-au bazat pe faptul că, între 2007 și 2011, modelul iPhone era utilizabil în Statele Unite prin intermediul unui singur operator, AT&T.

Ei au comparat ratele de fertilitate din zonele acoperite de AT&T cu cele din zonele neacoperite, care erau așadar, a priori, fără utilizatori de iPhone.

Comitatele americane cu acces la iPhone au înregistrat o scădere mai importantă a numărului de copii născuți de fiecare femeie decât comitatele ce erau lipsite de acest produs, au constatat autorii în studiul lor, publicat luni de National Bureau of Economic Research.

Cele mai tinere femei, marcate puternic de schimbarea comportamentală

Scăderea a fost marcantă la cele mai tinere femei (15-24 ani). "Scăderea ratei fertilității se concentrează în principal la tinere și este reflectată în mare parte de scăderea nașterilor nedorite", au adăugat ei.

Autorii sugerează că această scădere nu trebuie atribuită atât costurilor legate de creșterea unui copil, cât "lipsei relațiilor sociale și a activității sexuale".

"Pe măsură ce utilizarea smartphone-urilor s-a generalizat, timpul petrecut cu prietenii în persoană și cel dedicat activității sexuale au scăzut puternic, în paralel cu creșterea consumului de pornografie, un posibil substitut al sexualității în doi", au scris cercetătorii Caitlin Myers și Ezekiel Hooper.

Ce alte aspecte ar fi contribuit la scăderea fertilităţii

Cei doi autori subliniază că aceasta nu este singura cauză a scăderii numărului de copii per femeie, ci mai degrabă un factor important, asupra căruia politicile pro-natalitate implementate de multe țări, precum Franța și Coreea de Sud, constând în stimulente economice, au o influență redusă.

Doi economiști de la Universitatea din Cincinnati, Nathan Hudson și Hernan Moscoso Boedo, au extins apoi această ipoteză la 128 de țări.

Ei au analizat datele furnizate de Banca Mondială cu privire la ratele de penetrare a smartphone-urilor în societate și ratele de fertilitate în rândul adolescentelor.

Cei doi cercetători au constatat că scăderea ratei fertilității s-a accelerat odată cu generalizarea smartphone-urilor, un fenomen observat în țări "care prezintă contexte sanitare, sociale, economice și culturale fundamental diferite".

În studiul lor, publicat în luna mai, autorii au ajuns la concluzia că s-a produs "un șoc tehnologic global comun".