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Un tată şi-a împuşcat gemenii de 10 ani, după care s-a sinucis în Los Angeles: "Copiii nu au avut nicio şansă"

Un tată şi-a împuşcat gemenii de 10 ani, după care s-a sinucis în Los Angeles: "Copiii nu au avut nicio şansă" Locul unei crime - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 09.06.2026, 16:55 | Modificat la 09.06.2026, 16:55

Doi copii de 10 ani au fost împuşcaţi mortal chiar de tatăl lor. Imediat după faptă, bărbatul s-a sinucis. Tragedia a avut loc duminică seara în Canoga Park, din Los Angeles.

Polițiștii din Los Angeles au răspuns la un apel privind focuri de armă într-un apartament din zona 8000 a bulevardului Owensmouth Avenue, potrivit căpitanului Mike Bland, din cadrul Poliției Los Angeles. Gemenii şi tatăl lor, în vârstă de 37 de ani, au fost găsiţi morţi într-un dormitor, scrie Los Angeles Times.

Luni, copiii au fost identificaţi ca fiind Joseph and Greysen Chavez. Alături de trupuri a fost găsită şi o armă care urmează să fie supusă unei analize criminalistice, împreună cu probe ADN și alte dovezi colectate de la locul faptei, a spus Bland.

Tragedii cu repetiţie 

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Toate cele trei victime au fost împușcate în cap, potrivit anchetatorilor. „Este o situație îngrozitoare, tragică, la scurt timp după cealaltă, care a avut loc cu puțin peste o săptămână în urmă”, a spus Bland.

Atunci, pe 27 mai, o familie de patru persoane a fost găsită moartă în urma unor răni prin împușcare într-o locuință din North Hills. În acel caz, mama de 30 de ani, Marine Basmajian, este suspectată că și-a împușcat mortal soțul de 31 de ani, Khajag Basmajian, fiul de 2 ani, Alec, și fiica de 6 zile, Ella, înainte de a se împușca în cap, potrivit poliției și medicului legist al comitatului.

În Canoga Park, familia, prietenii și locuitorii s-au adunat duminică seară în fața complexului de apartamente, unde o femeie a fost văzută prăbușindu-se în lacrimi după ce a coborât dintr-o ambulanță, potrivit relatărilor KTLA News.

„Copiii nu au avut niciodată șansa să aibă o viață și nu înțeleg de ce tatăl, dacă avea probleme, nu a putut primi ajutor. De ce? Să ia vieţilile proprilor săi copii...pur şi simplu, nu există cuvinte”, a declarat o localnică pentru postul de televiziune.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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