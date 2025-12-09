Merz afirmă că Europa trebuie să devină mai puţin dependentă de SUA şi respinge strategia SUA de securitate

Cancelarul german Friedrich Merz respinge marţi drept ”inacceptabile” din punct de vedere european anumite părţi ale strategiei de securitate a lui Donald Trump, un document în care administraţia miliardarului republican anticipează o "ştergere a civilizaţiei" Europei.

"Nu văd necesitatea ca americanii să vrea acum să salveze democraţia în Europa", a declarat, într-o vizită în Renania-Palatinat, în sud-vestul Germaniei, liderul primei puteri economice din Europa. În landul Renania-Palatinat se află baze americane importante.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat marţi că Europa trebuie să devină mai puţin dependentă de Statele Unite în materie de politică de securitate, ca răspuns la strategia de securitate naţională a SUA, recent publicată de Washington, care conţine critici virulente la adresa europenilor. Textul american "confirmă evaluarea mea conform căreia noi, în Europa, şi prin urmare, în Germania, trebuie să devenim mult mai independenţi de Statele Unite în materie de politică de securitate", a declarat Merz, în timpul unei vizite în landul Renania-Palatinat.

"În discuţiile mele cu americanii, spun: 'America First' (America pe primul loc, un slogan al lui Donald Trump), este foarte bine, însă 'America Alone' (America singură) nu poate fi în interesul vostru", a mai spus Merz. Statele Unite "au nevoie şi ele de parteneri în lume, iar Europa poate fi unul dintre aceşti parteneri", a adăugat el. În opinia cancelarului german, atunci când vine vorba de protejarea democraţiei în Europa, ţările europene îşi vor asuma responsabilitatea.

Şeful guvernului german a declarat că anumite aspecte ale strategiei de securitate a preşedintelui american Donald Trump sunt "inacceptabile" din perspectivă europeană, având în vedere că documentul anticipează "dispariţia civilizaţională" a Europei. "Nu văd nevoia ca americanii să dorească acum să salveze democraţia în Europa", a subliniat liderul principalei puteri economice a Europei, în timpul vizitei în Renania-Palatinat (sud-vest), o regiune germană care găzduieşte importante baze militare americane. "Dacă ar trebui să fie salvată, am putea să o facem singuri", a adăugat Merz.

"Unele părţi sunt de înţeles, altele sunt acceptabile, însă unele sunt inacceptabile pentru noi, din perspectivă europeană", a comentat cancelarul german, care a spus că nu este totuşi "surprins" de document. El a adăugat că acesta "corespunde mai mult sau mai puţin cu ceea ce vicepreşedintele (american J.D. Vance) a exprimat deja în discursul său rostit la Conferinţa de Securitate de la München în februarie". JD Vance îi consternase pe germani şi, în general, pe europeni, afirmând în discursul său rostit la Munchen că libertatea de exprimare ar fi "în regres" în Europa. În noua strategie de securitate naţională, dată publicităţii săptămâna trecută, administraţia SUA şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la ceea ce a descris ca fiind o pierdere a democraţiei şi a libertăţii de exprimare în Europa.

Europa se confruntă cu probleme majore, se arată în documentul care critică "cenzura libertăţii de exprimare şi suprimarea opoziţiei politice, scăderea drastică a natalităţii şi pierderea identităţii naţionale şi a încrederii în sine", probleme cu care se confruntă Europa la ora actuală, în opinia administraţiei de la Washington.

Textul, cu un puternic caracter naţionalist, anticipează "dispariţia civilizaţională" a Europei şi promovează lupta împotriva "migraţiilor în masă". "Dacă tendinţele actuale continuă, continentul (european) va fi de nerecunoscut în 20 de ani sau mai puţin", estimează administraţia americană în acest document.

