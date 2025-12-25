Mesajul emoţionant transmis de Papa Leon al XIV-lea, în discursul de Crăciun: "Să înceteze zgomotul armelor"

În primul său discurs de Crăciun, rostit la Vatican, Papa Leon al XIV-lea a lansat un apel puternic pentru încetarea tuturor conflictelor din lume. Suveranul Pontif a atras atenția asupra condițiilor dificile în care trăiesc persoanele fără adăpost, precum și asupra pagubelor provocate de războaie, informează BBC.

Adresându-se mulțimii adunate în Piața Sfântul Petru, Papa Leon al XIV-lea a subliniat nevoia de dialog și reconciliere între Ucraina și Rusia.

"Să înceteze zgomotul armelor și să găsească curajul de a se angaja într-un dialog sincer, direct și respectuos, cu sprijinul comunității internaționale", a declarat Suveranul Pontif, potrivit BBC.

Papa a condamnat "absurditatea războiului" și "ruinele și rănile deschise" pe care acesta le lasă în urmă, insistând asupra solidarității și sprijinului față de cei aflați în nevoie în Europa.

"Să ne rugăm în mod special pentru poporul chinuit al Ucrainei", a adăugat el, citat de France24.

Discursul "Urbi et Orbi", tradițional în ziua de Crăciun, a inclus apeluri și pentru alte regiuni afectate de conflicte, precum Thailanda și Cambodgia. Suveranul Pontif a subliniat necesitatea reconcilierii și restabilirii păcii, menționând și situația gravă din Gaza, unde sute de mii de oameni trăiesc în adăposturi temporare în condiții de iarnă: "Cum să nu ne gândim la corturile din Gaza, expuse de săptămâni întregi la ploaie, vânt și frig. Locuitorii nu mai au nimic și au pierdut totul."

Apelul pontifului vine în contextul continuării negocierilor conduse de SUA pentru încheierea conflictului din Ucraina și a altor dispute internaționale.

