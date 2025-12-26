Antena Meniu Search
Video Mesajul emoţionant al Papei Leon pentru o fetiţă din Bucureşti: "Rugăciunile tale sunt un dar preţios"

Mesaj emoţionant al Papei Leon pentru Isabela, o fetiţă din Bucureşti. Micuţa i-a trimis un desen şi o scrisoare suveranului pontif, prin care îi transmitea că se roagă pentru copiii afectaţi de război, din întreaga lume.

de Redactia Observator

26.12.2025

Papa Leon i-a răspuns şi i-a transmis că rugăciunile ei sunt un dar preţios şi a felicitat-o pentru desen. Scrisoarea a plecat prin poştă de la Vatican pe 5 decembrie şi a ajuns la fetiţă chiar în seara de Crăciun. 

"Dragă Isabela", se poate citi în scrisoarea de răspuns, "Papa Leon al XIV-lea a primit scrisoarea ta și desenul pe care i l-ai trimis, iar pentru acestea îți mulțumește din toată inima", conform vaticannews.va.

"Este foarte frumos", afirmă pontiful, "că te rogi pentru pace și pentru copiii care suferă din cauza războiului. Rugăciunile tale sunt un dar prețios, iar acest lucru Îl bucură mult pe Isus, care îi ascultă mereu pe cei mici și ascultă mereu ceea ce Îi spun cu sinceritate. Sanctitatea Sa apreciază mult desenul realizat cu atâta grijă și sensibilitate".

"Sfântul Părinte va continua să te poarte în rugăciunile sale, împreună cu familia ta și cu toți copiii lumii și îți trimite Binecuvântarea Sa, pe care o extinde cu drag și părinților tăi".

