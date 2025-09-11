Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa şi Trump: Nu voi da înapoi

Rusia a lansat, duminică, cel mai mare atac cu rachete și drone de până acum asupra Ucrainei. Apoi, miercuri, tensiunile cu Occidentul au crescut brusc, după ce numeroase drone shahed au intrat în spaţiul aerian al Poloniei. Aceste acțiuni arată un nou nivel de agresivitate, la mai bine de trei ani de la începutul invaziei. Însă, pentru cei care l-au ascultat pe Vladimir Putin săptămâna trecută, atacurile fac parte și dintr-o campanie de mesaje politice, scrie The New York Times .

După ce a vorbit foarte puțin despre Ucraina în perioada de după summitul cu Donald Trump din 15 august, Vladimir Putin a revenit pe subiect în timpul vizitelor sale din China și Orientul Îndepărtat al Rusiei. Atât declarațiile sale, cât și intensificarea atacurilor, transmit ideea că Rusia vrea să dicteze condițiile pentru încheierea războiului.

Mesaj pentru Ucraina: "Va fi și mai rău"

Putin transmite că Rusia are avantajul pe câmpul de luptă și că Ucraina este tot mai slăbită. El a declarat la Beijing că trupele ucrainene sunt completate doar "în proporție de 47-48%" și că situația armatei de la Kiev este "critică".

Potrivit surselor de la Kremlin, mesajul său este clar: Ucraina ar trebui să accepte acum condițiile de pace, pentru că mai târziu acestea vor fi și mai dure. Aliaţii Kievului resping însă această viziune, arătând că Rusia are pierderi mari și probleme economice.

Mesaj pentru Europa: "Vă jucați cu focul"

Putin critică tot mai mult statele europene din "Coaliţia de Voinţă" pentru a sprijini militar Ucraina și după terminarea războiului. La o conferință de presă, el a numit aceste țări "partidul războiului", care vrea să lupte "până la ultimul ucrainean".

Mai mult, la Vladivostok, Putin a avertizat că trupele occidentale trimise în Ucraina vor fi considerate "ținte legitime pentru distrugere". În acest context, pătrunderea dronelor rusești în Polonia pare să fie un semnal către NATO că Rusia este pregătită să escaladeze conflictul.

Rusia așteaptă următoarea mutare a Ucrainei şi SUA

Deși laudă constant administrația Trump, Putin îi testează în același timp răbdarea acestuia prin atacurile sale. La Beijing, el a spus că Washingtonul "încearcă să găsească o soluție pașnică" și că mulți lideri mondiali speră ca Trump să joace un rol în oprirea războiului.

În Vladivostok, Putin a subliniat că Rusia așteaptă acum următorii paşi ai Statelor Unite și ai Ucrainei. El a cerut din nou "garanții de securitate" pentru Rusia, ceea ce ar însemna limitări majore ale suveranității Ucrainei. "Vom respecta acele garanții de securitate, dar ele trebuie dezvoltate atât pentru Rusia, cât și pentru Ucraina. Însă, până acum, nimeni nu a discutat serios acest lucru cu noi", a spus Putin.

