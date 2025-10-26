În Spania, migranții din Africa, dar și din Venezuela și Afganistan, salvează satele afectate de depopulare, după ce tot mai puțini spanioli acceptă să lucreze în agricultură sau ca ciobani. Pentru a acoperi lipsa de forță de muncă, autoritățile au lansat un program prin care migranții sunt instruiți și angajați în fermele locale.

Meseria pe care niciun spaniol nu o vrea. Guvernul angajează muncitori străini pe 1.300 € - Shutterstock

Unul dintre acești muncitori este Osam Abdulmumen, un sudanez de 25 de ani, care are grijă de 400 de oi în satul Los Cortijos, din regiunea Castilia-La Mancha. A venit în Spania după un drum lung prin Egipt, Tunisia și Maroc, fugind din Sudan din cauza violenței. Astăzi câștigă 1.300 de euro pe lună, locuiește singur și trimite bani familiei rămase în Sudan, scrie AP.

Depopularea satelor din interiorul Spaniei este un proces care s-a accentuat acum zeci de ani. În 1950, aproximativ 60% dintre locuitori trăiau la sate, însă astăzi peste 80% locuiesc în orașe, potrivit Băncii Spaniei. În prezent, fermierii și lucrătorii agricoli reprezintă mai puțin de 4% din populația activă, deși Spania rămâne unul dintre principalii producători agricoli din Europa.

În Los Cortijos, ferma condusă de Álvaro Esteban, un tânăr de 32 de ani, depinde acum de ajutorul migranților. Esteban, care a studiat istoria și a lucrat câțiva ani în Țara Galilor, s-a întors acasă în timpul pandemiei. A urmat același curs de pregătire pentru ciobani și a început să modernizeze ferma familiei, folosind drone pentru supravegherea animalelor și producând brânză artizanală vândută la piețe și restaurante.

Cursuri pentru ciobani

Cursurile pentru noii ciobani se desfășoară lângă orașul Toledo. Într-o perioadă de cinci zile, participanții învață să gestioneze o turmă, să mulgă oile și să folosească echipamentele necesare. După o zi de practică, cei care au drept de muncă în Spania pot fi repartizați la ferme. "Îmi place să lucrez cu animale", spune Sharifa Issah, o tânără de 27 de ani din Ghana, care urmează acest program.

Din 2022, aproximativ 460 de persoane, majoritatea migranți, au urmat cursurile finanțate de guvernul regional. Dintre aceștia, 53 lucrează în prezent ca ciobani, 15 în abatoare, iar alții pe plantații de măsline sau fructe.

Coordonatorul programului, Pedro Luna, spune că majoritatea participanților sunt solicitanți de azil, înscriși prin organizații precum Crucea Roșie Internațională. Fără ajutorul lor, multe ferme ar fi nevoite să se închidă. "Majoritatea tinerilor nu vor să continue activitățile părinților. Sectorul e foarte afectat și neglijat", afirmă fermierul Álvaro Esteban.

