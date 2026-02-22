Ministrul Sănătăţii reacţionează după valul de agresiuni din spitale. Vă reamintesc, un medic a fost bătut la Spitalul Orăşenesc din Borşa în timp ce încerca să resusciteze o pacientă. Asta după ce, la începutul săptămânii, un caz similar a avut loc şi la Spitalul Judeţean Târgu Jiu. Firmele de pază din unităţile sanitare, spune ministrul, trebuie să aibă reguli și proceduri clare de intervenție.

Potrivit ministrului Sănătății, ar trebui ca toate spitalele să aibă în perioada imediat următoare anumite ședințe cu firmele de pază, cu serviciile interne de protecție pe care le-au asigurate și să-și actualizeze măsurile de intervenție, regulile pe care le aplică.

Vor fi reguli noi și în privința programelor de vizită care vor fi afișate la vedere. Nimeni nu mai are voie să intre în afară acestor programe de vizită și, inclusiv aici, se caută modalități de a se face anumite controale pentru cei care intră în unitățile spitalicești. Toate aceste măsuri ar urma să fie luate tocmai pentru a fi protejat[ atât activitatea, dar și viața cadrelor medicale și, desigur, și pe cea a pacienților, pentru că fiecare situație tensionată din spitale, spune ministrul Sănătății, poate pune în pericol salvarea de vieți în momentul în care se întâmplă asta.

Tensiunile respective nu trebuie rezolvate în niciun caz cu violență, mai spune Alexandru Rogobete, ci prin comunicare. Tocmai de aceea spune că vor fi luate măsuri dure, aspre, împotriva celor care atacă personalul medical, desigur, conform legii.

Toate aceste noi măsuri vor fi luate ca urmarea faptului că în perioada recentă au avut loc mai multe atacuri și acțiuni agresive asupra cadrelor medicale din două spitale din țară, la Unitățile de Primiri-Urgențe din Borșa și din Târgu Jiu, acolo unde medicii au fost atacați și agresați, chiar în timp ce încercau să salveze viața pacienților.

