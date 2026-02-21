Armata ucraineană a lansat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, un atac asupra unei fabrici strategice de armament din Rusia, situată în orașul Votkinsk, Republica Udmurtia, utilizând o rachetă de croazieră Flamingo, potrivit The Kyiv Independent. Ținta, specializată în producția de rachete balistice cu rază scurtă și intercontinentală, a fost afectată, iar un incendiu a fost semnalat pe teritoriul instalației, autoritățile ucrainene anunțând că rezultatele operațiunii sunt încă în curs de clarificare.

Ucraina a anunţat că a lovit o fabrică de rachete balistice din Rusia, situată la peste 1.300 de km de graniță - X / Denys Shtilierman

Forțele armate ucrainene au lansat o operațiune nocturnă, lovind Uzina de Construcții de Mașini Votkinsk - un centru strategic de producție de rachete din Republica Udmurtia a Rusiei - cu rachete de croazieră cu rază lungă Flamingo, a confirmat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei pe 21 februarie, potrivit The Kyiv Independent.

Uzina Votkinsk este o întreprindere strategică de stat din domeniul apărării și una dintre cele mai importante fabrici de rachete din Rusia. Aceasta produce rachete balistice cu rază scurtă Iskander-M - utilizate frecvent în atacuri împotriva Ucrainei - și rachete balistice intercontinentale (ICBM), capabile să transporte focoase nucleare până în Statele Unite.

De asemenea, se suspectează că uzina produce și noul model rusesc Oreshnik ICBM.

"Întreprinderea complexului militar-industrial Uzina Votkinsky a fost lovită. Un incendiu a fost înregistrat pe teritoriul instalației. Rezultatele sunt în curs de clarificare", a postat Statul Major al Ucrainei pe rețelele sociale.

Potrivit canalului independent de știri rus de pe Telegram, Astra, cel puțin 11 persoane au fost rănite în urma atacului.

În timpul operațiunii, Ucraina a lovit, de asemenea, o stație de procesare a gazelor din regiunea Samara, un depozit de combustibili și lubrifianți din Donetsk ocupat de ruși, un atelier de drone în regiunea Donetsk și un depozit militar în regiunea Zaporojie, potrivit Statului Major.

Rachetele de croazieră cu rază lungă Flamingo utilizate de Ucraina au o rază de acțiune estimată la aproximativ 3.000 de kilometri și pot transporta un focos de circa 1.150 kilograme.

Cu puțin timp înainte de lovitura din 20 februarie, Denys Shtilierman, co-proprietar al firmei ucrainene Firepoint, care produce racheta Flamingo, a postat un videoclip pe X (fost Twitter) arătând lansarea unei rachete Flamingo, cu mesajul criptic: "Fără context. Contextul – ulterior." Ulterior, Shtilierman a repostat mesajul Statului Major care confirma atacul, adăugând: "Și iată contextul".

Locuitorii din Votkinsk au raportat explozii în timpul atacului nocturn cu drone și au spus că ținta a fost uzina de rachete. Aceștia au postat pe rețele sociale videoclipuri cu fum negru ridicându-se de la instalație și au împărtășit fotografii cu geamuri sparte în clădirile din apropiere.

Aleksandr Brechalov, conducătorul Republicii Udmurtia, a raportat că o instalație din regiune a fost lovită de o dronă ucraineană, deși nu a precizat ținta exactă.

"Conform datelor operaționale, există pagube și victime", a declarat Brechalov.

Astra a relatat că uzina Votkinsk a fost lovită în atac, citând analiza imaginilor martorilor oculari. Localnicii susțin că două dintre atelierele uzinei - nr. 22 și nr. 36 - au fost avariate în urma loviturii.

La momentul publicării, The Kyiv Independent nu a putut verifica independent aceste informații. Uzina Votkinsk și-a extins activitatea pe parcursul războiului la scară largă, ocolind sancțiunile internaționale pentru a angaja mii de muncitori noi, a construi clădiri suplimentare și a importa utilaje avansate. O anchetă publicată în iunie 2025 a constatat că aprovizionarea cu echipamente din China, Taiwan și Belarus - redirecționată prin terți pentru a evita sancțiunile - a permis această extindere.

Extinderea s-a reflectat direct în atacuri mai devastatoare cu rachete asupra orașelor ucrainene. În 2024, Rusia a produs de aproape trei ori mai multe rachete balistice Iskander-M decât în 2023. Anul 2025 a înregistrat o escaladare semnificativă a asaltului aerian rus asupra Ucrainei.

Moscova a folosit rachete balistice Iskander în atacul de Duminica Floriilor asupra orașului Sumî, care a ucis 34 de persoane, inclusiv doi copii.

Uzina este și un producător major de rachete balistice intercontinentale (ICBM), capabile să traverseze oceanele cu focoase nucleare.

Orașul Votkinsk se află la peste 1.300 km de granița cu Ucraina, în Republica Udmurtia. Ucraina a mai folosit anterior drone cu rază lungă pentru a lovi ținte militare din regiune, raportând un succes asupra unei fabrici de arme din Ijevsk în iulie 2025.

Partizanii pro-ucraineni au mai raportat o operațiune de sabotaj la o stație electrică din Republica Udmurtia pe 28 ianuarie, care ar fi perturbat alimentarea cu energie a unei fabrici militare din apropiere.

