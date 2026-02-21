Curtea Supremă a Statelor Unite dă o lovitură dură administraţiei Trump. Judecătorii au decis, cu majoritate covârşitoare, că tarifele vamale sunt ilegale şi trebuie anulate. O decizie ruşinoasă, consideră Donald Trump, care acuză, fără dovezi, că membrii Curţii au fost influenţaţi de forţe străine. Aseară a anunţat că va impune taxe de 10%, pe care acum, după 24 de ore, le-a majorat la 15 procente.

Judecătorii Curţii Supreme au stabilit că Donald Trump a încălcat legea când a impus anul trecut taxe vamale aproape tuturor partenerilor comerciali ai ţării, inclusiv Uniunii Europene.

"Decizia s-a concentrat pe tarifele pe care le-a impus în temeiul unei legi privind puterile de urgență, inclusiv tarifele vamale de amploare impuse aproape oricărei alte țări", a declarat Lindsay Whitehurst, jurnalist.

"Decizia de astăzi a Curții Supreme a Statelor Unite a fost o victorie pentru portofelele fiecărui consumator american care a purtat povara războiului comercial stupid al lui Trump", a spus Chuck Schumer, liderul minorității din Senat.

Donald Trump i-a acuzat pe magistraţi, fără a prezenta vreo dovadă, că au răspuns unor comenzi din afara Statelor Unite.

"Aceşti judecători sunt, sincer, o ruşine pentru naţiunea noastră. În opinia mea, Curtea a fost influenţată de interese străine. Ţările care ne-au jefuit ani de zile sunt în extaz. Sunt atât de fericite încât dansează în stradă. Dar nu vor dansa mult timp. Vă asigur", a declarat Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.

Reacţiile internaţionale nu s-au lăsat aşteptate. Guvernul de la Londra a anunţat că va continua să pledeze pentru "cea mai bună înțelegere".

"Este un scenariu cu tarife pe care nu l-am fi ales. Vom continua să susținem afacerile britanice și să obținem cea mai bună ofertă posibilă", a mărturisit James Murray, secretarul-șef al Trezoreriei Regatului Unit.

"Vom analiza cu atenție hotărârea și vom fi bucuroși să ne oferim opinia ulterior", a transmis şi Claudia Sheinbaum, preşedintele Mexicului.

Comisia Europeană nu a putut preciza consecințele pe care verdictul judecătorilor americani le-ar putea avea asupra acordului comercial încheiat anul trecut.

"Dat fiind că o mare parte din taxele vamale reciproce se bazează pe un cadru juridic acum contestat, nici guvernul american, nici Uniunea Europeană nu pot pur și simplu să-și reia activitățile ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat", a declarat Bernd Lange, şeful Comisiei pentru Afaceri economice a Parlamentului European.

Lumea se așteaptă, în linii mari, ca administrația Trump să reintroducă tarifele prin alte mecanisme. Cel mai probabil, se va folosi de o lege din 1974 care îi permite să stabilească restricţii la import pentru o perioadă de până la 150 de zile.

"Astăzi, voi semna un ordin de impunere a unui tarif global de 10% în temeiul Secțiunii 1-22, peste tarifele noastre normale care sunt deja percepute", a spus Donald Trump.

Decizia Curţii Supreme nu clarifică dacă statul american poate păstra banii încasaţi până acum sau taxele vor trebui returnate.

SUA s-ar putea confrunta cu obligația de a rambursa peste 175 de miliarde de dolari importatorilor. Mai multe companii au deschis deja procese pentru recuperarea fondurilor.

