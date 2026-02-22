Antena Meniu Search
S-a lăsat cu amenzi, peste noapte, în parcările din Bucureşti. Câţiva şoferi dornici de aventură au încercat drifturile pe zăpadă, însă au fost prinşi de poliţişti.

de Ana Grigore

la 22.02.2026 , 13:54

Polițiștii de la Brigada Rutieră au ieșit în trafic noaptea trecută și au făcut controle. Controale care au vizat în mod special șoferii care au avut un comportament agresiv în trafic, mai ales pe timp de zăpadă.

Astfel, 19 șoferi au rămas pietoni pentru următoarele 30 de zile și s-au ales și cu amendă după ce au fost prinși în timp ce făceau drifturi. Un exemplu este cazul unui tânăr de 23 de ani, prins în Sectorul 3 în timp ce făcea drifturi, și nu doar că și-a pus viața lui în pericol, dar a pus-o și pe altor persoane pentru că avea pasageri. S-a ales cu o amendă de 810 lei, dar a rămas și fără permis pentru următoarele 30 de zile.

În total, azi noapte și pe alte abateri de la lege s-au dat 65 de amenzi în valoare de 63.000 de lei și de altfel au fost deschise și două dosare penale pentru conducere cu permis suspendat.

Ana Grigore
