Fico pune presiune pe Zelenski: Dacă nu se reiau livrările de petrol, Slovacia taie electricitatea pentru Kiev

La trei zile după ce a declarat stare de urgenţă în materie de aprovizionare cu petrol, premierul slovac Robert Fico amenință că va opri livrările de urgență de electricitate către Ucraina dacă Kievul nu reia, până luni, furnizarea de petrol către ţara sa. Liderul de la Bratislava îl acuză pe Volodimir Zelenski de "comportament ostil" și susține că decizia Ucrainei de a opri livrările de gaze și petrol provoacă pierderi majore economiei slovace.

"DACĂ PREȘEDINTELE UCRAINEI NU VA RELUA LIVRĂRILE DE PETROL CĂTRE SLOVACIA LUNI, ÎN ACEEAȘI ZI VOI CERE COMPANIILOR SLOVACE RELEVANTE SĂ OPREASCĂ LIVRĂRILE DE URGENȚĂ DE ELECTRICITATE CĂTRE UCRAINA.

De la începutul războiului, Slovacia a ajutat Ucraina. Aproximativ 180.000 de ucraineni se află în prezent pe teritoriul nostru, oferim asistență umanitară și organizăm reuniuni comune de guvern. Facem semnificativ mai mult pentru Ucraina decât alte țări" a scris Robert Fico pe X.

Fico în acuză pe Zelenski de comportament ostil

"Președintele ucrainean refuză să înțeleagă abordarea noastră orientată spre pace și, pentru că nu susținem războiul, se comportă ostil față de Slovacia. Mai întâi, a oprit fluxurile de gaze către Slovacia, provocându-ne pierderi de 500 de milioane de euro pe an. Acum a sistat și livrările de petrol, cauzându-ne noi pierderi și dificultăți logistice.

Dacă Occidentul nu este deranjat de faptul că gazoductul Nord Stream a fost aruncat în aer, Slovacia nu poate accepta ca relațiile slovaco-ucrainene să fie un drum cu sens unic, în beneficiul exclusiv al Ucrainei. Slovacia este o țară mândră și suverană, iar eu sunt un slovac mândru și suveran. Dacă livrările de petrol către Slovacia nu vor fi reluate luni, voi cere companiei SEPS, societate pe acțiuni deținută de stat, să oprească livrările de urgență de electricitate către Ucraina. Numai în ianuarie 2026, aceste livrări de urgență, necesare pentru stabilizarea rețelei energetice ucrainene, au fost solicitate de două ori mai mult decât pe parcursul întregului an 2025.

Având în vedere comportamentul inacceptabil al președintelui Zelenski față de Slovacia, pe care o tratează ca pe o țară ostilă, consider absolut corect că am refuzat să implic Republica Slovacă în cel mai recent împrumut militar de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina" a continuat Robert Fico.

Stare de urgenţă în Slovacia

Prim-ministrul slovac a declarat miercuri stare de urgenţă în materie de aprovizionare cu petrol din cauza întreruperii livrărilor ruseşti prin oleductul Drjuba. El a ameninţat Ucraina cu măsuri de retorsiune dacă situaţia persistă, relatează AFP.

Ţara a decis să scoată din rezerve 250.000 de tone din rezervele sale de urgenţă din cauza situaţiei, a declarat el în cadrul unui briefing de presă.

Potrivit autorităţilor ucrainene, oleoductul Drujba, care tranzitează teritoriul său înainte de a livra petrol Slovaciei şi Ungariei, a fost avariat de lovituri ruseşti la sfârşitul lunii ianuarie la Brodî.

Însă Fico, citând rapoarte ale serviciilor secrete slovace, a afirmat miercuri că lucrările de reparaţie sunt încheiate, acuzând guvernul ucrainean că nu reia livrările pentru a exercita un "şantaj" asupra Ungariei, ostilă aderării Ucrainei la Uniunea Europeană.

Fico a ameninţat că va pune capăt cooperării în materie de furnizare de electricitate Ucrainei atunci când alimentarea cu curent electric e tăiată din cauza loviturile ruseşti dacă situaţia persistă.

