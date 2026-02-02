Maia Sandu, propusă oficial pentru Premiul Nobel pentru Pace

Parlamentarul norvegian Arild Hermstad, din Partidul Verzilor, o propune pe preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru Premiul Nobel pentru Pace, argumentând că aceasta s-a aflat în prima linie a apărării democraţiei în Europa.

Potrivit lui Hermstad, eforturile Maiei Sandu depășesc granițele Republicii Moldova și contribuie direct la securitatea Europei, într-un context în care influența Rusiei continuă să fie o amenințare majoră pentru statele din fostul spațiu sovietic.

"Am nominalizat-o pe preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Premiul Nobel pentru Pace. Sandu s-a aflat în prima linie a apărării democraţiei în Europa", scrie politicianul pe Fcebook, amintind că Republica Moldova a fost supusă unor încercări de influenţare a alegerilor de către Rusia, dezinformării, atacurilor cibernetice şi acţiunilor de destabilizare, menite să aducă la putere o conducere mai favorabilă Kremlinului.

El remarcă faptul că aşa acţionează Rusia împotriva unui număr mare de foste state sovietice. "Ruşii duc un război hibrid împotriva mai multor ţări, iar în ciuda multor incertitudini din jurul nostru, nu există nicio îndoială că Putin este cea mai mare ameninţare la adresa păcii şi stabilităţii în Europa. Maia Sandu şi Republica Moldova duc o luptă pentru noi toţi", consideră politicianul norvegian.

Arild Hermstad aminteşte că Sandu a răspuns ruşilor prin mijloace paşnice: consolidarea statului de drept, protejarea alegerilor libere şi menţinerea fermă a unui parcurs democratic, ea delimitându-se clar de imperialismul rus şi apropiind Republica Moldova de democraţiile occidentale.

"Aceasta este munca pentru pace a vremurilor noastre: construirea unor societăţi reziliente înainte ca conflictele să devină violente. Rezistenţa la influenţa autoritară prin transparenţă şi guvernare democratică. Democraţia este o condiţie esenţială pentru o pace autentică. Maia Sandu a fost decisivă în oprirea tentativelor Rusiei de a submina democraţia moldovenească. Pentru acest lucru, consider că ea merită Premiul Nobel pentru Pace", conchide politicianul norvegian.

